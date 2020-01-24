政策放寬 金融巨頭搶登陸

金融領域對外資大鬆綁，吸引瑞銀、摩根大通等卡位

在中美貿易戰催化下，大陸2019年加速在銀行、證券、保險等金融領域對外資實施放寬持股比例，允許實際控制甚至設立全資機構、業務範圍等擴大開放措施，吸引瑞銀集團、摩根大通等全球性金融機構卡位布局，盼能搶占先機。

2018年4月，大陸宣布12項開放措施，放寬外資對大陸金融機構持股限制和業務經營範圍。此後，陸方密集頒布開放政策，推出「金融11條」等。2019年11月大陸再發布新規，全面取消在外資銀行、證券公司、基金管理公司等業務範圍限制。重要的是，2020年起，大陸取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過51％的限制。

不斷放寬的政策，吸引各國金融巨頭進軍大陸布局。譬如，2019年1月28日，大陸接受標普信用評級（中國）進入銀行間債券市場展開債券評級業務的註冊，這代表標普獲准進入大陸展開信用評級業務。

證券業領域，2018年12月24日，瑞銀完成對瑞銀證券股權變更，持股比例從24.99％增至51％，成為首家在大陸申請控股證券公司的外資機構。2019年，高盛在8月提出申請許可，花旗集團在10月宣布將退出與東方證券的合資公司，希望2020年初在大陸擁有一家全資證券公司。摩根大通則在12月19日獲批，可在大陸提供證券經紀、投資諮詢、承銷和保薦等服務。

銀行業也不斷有外資機構進駐，截至2019年10月底，外資銀行在大陸共設立41家外資法人銀行、114家母行直屬分行和151家代表處，營業機構總數976家，資產總額人民幣3.37兆元。保險方面，2019年11月11日，德商安聯（中國）保險控股成為大陸首家外資獨資保險控股公司。

至於台灣金融業者能否在大陸這一波擴大開放浪潮中分食大餅，陸方2019年11月公布的「對台26條」中提到，鼓勵台灣金融機構和企業在台資企業集中地區發起或參與設立小額貸款公司、融資租賃公司和融資擔保公司等新型金融組織。

對此，中國銀行前行長、兩岸企業家峰會陸方召集人李禮輝表示，上述機構都是台灣金融業者的優勢，能彌補當前大陸在小微金融服務的不足，陸方會秉持與陸資同等待遇對台資開放。