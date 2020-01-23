力拱新能源車 推15年規劃

在大陸新能源汽車市場面臨衰退之際，大陸工信部2019年底就「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」（簡稱規劃）公開徵求意見，目標是2025年新能源汽車占新車銷量比例要達到25％。業界指出，以2025年大陸新車銷量3千萬輛估算，屆時新能源汽車銷量將上看750萬輛。

據中汽協數據顯示，2019年1至11月，大陸汽車產銷分別完成2,303.8萬輛及2,311萬輛，分別年減9％、9.1％。其中，新能源汽車產銷量分別為109.3萬輛及104.3萬輛，分別年增3.6％、1.3％。從數據來看，大陸新能源汽車銷量占總體汽車銷量僅為4.5％。

對此，大陸乘聯會祕書長崔東樹分析，以2025年新能源汽車新車銷量占比達到25％左右來看，較2019年10月版本的銷量占當年汽車總銷量的20％，提升5個百分點，更加強化新能源車的主導發展力度。

崔東樹表示，按照25％的銷量目標，預計2025年新能源車銷量將達到700萬輛以上，目前預估2019年是近130萬輛，因此2019年至2025年的複合增速超過33％。不過，氫燃料在乘用車很難突破，主要是公共運輸與城市物流車的研究。

另據「規劃」顯示，在2025年，智慧網聯汽車新車銷售占比達30％，高度自動駕駛智慧網聯汽車實現限定區域及特定場景商業化應用；並對整體產業發展提出保障措施，包括推進放寬市場准入、加強事中事後監管、優化各種服務及機制改革、完善新能源汽車購置稅等稅收優惠政策。

大陸財經評論員畢舸分析，預期2020年，大陸新能源汽車企業將加速優勝劣汰。新能源汽車行業隨著大陸國家補貼政策調整、進場企業增多，已經從最初的粗放式、補貼式發展轉向品質型、技術型發展。

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