貿易戰暫休兵 陸維穩經濟添翼

中美兩大經濟體於2020年美東時間15日簽署第一階段貿易協議，為持續已久的中美貿易戰帶來轉機。中國大陸將在兩年內對美增購2,000億美元的商品，進一步開放金融市場，且值得關注的是，中國大陸首次對外承諾將為企業經營的商業機密和智慧財產權，提供新的強大保護。中美儘管後續仍有至為棘手的科技及資安議題要過招，但貿易戰暫緩，對世界經濟穩定仍具有重大影響力。

世界經濟火車頭 仍是中國

大陸國家發改委副主任兼統計局局長寧吉表示，大陸經濟確實存在下行壓力，但全年GDP增長6.1％，在世界上1兆美元以上經濟體當中仍是第一名。預計2020年經濟穩定增長依舊可期，還會進一步採取措施，而消費仍是主要拉動力。而2019年中國GDP占世界的比重預計將超過16％，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率預計將達到30％左右，中國仍然是世界經濟發展動力最足的火車頭。

2019年在拉動經濟增長三駕馬車（消費、投資、出口）中，消費方面增長8％，對GDP貢獻最大，貢獻率57.8％。固定資產投資年增5.4％，投資對GDP貢獻率31.2％。進出口部分，年增長3.4％，其中出口增長5％，進口增長1.6％。進出口相抵，順差29,150億元。

到目前為止，中國官方及學界並未分析貿易戰對經濟衝擊具體程度，且其間因為大陸爆發非洲豬瘟，連帶使得經濟面臨額外阻力，一度引發中國經濟成長能否保六的疑慮。為應對內外交雜的挑戰，大陸政府從2019年初以來推出一系列「減稅降費」的政策措施，允許地方政府發行人民幣（下同）2.15兆元的專項債券，人行也降低準備金率與調降逆回購操作利率以提高信貸，並於2020年元旦宣布全面降準0.5個百分點，對市場釋出人民幣8千億元的資金活水等一系列措施，很難想像，中國大陸自2016年才掀起去槓桿，僅僅兩年就收兵。

針對大陸政府要引導銀行保險機構加大對小微企業、民營經濟的支持，外媒曾引述ING Group駐香港經濟學家彭藹嬈表示，貿易戰影響之下，中國已幾乎從降槓桿完全轉向支持實體經濟，」「或許我們可以問，中國能在貿易戰影響下繼續降槓桿嗎？顯然不能。」

陸方3月將公布新經濟戰略

國際局勢變幻莫測，G2合作與對抗牽動全局，2020年，影響全球經濟最關鍵的仍是中美後續談判。中國副總理劉鶴在簽署中美貿易協議的當日於會後記者會表示，本次協議解決中美雙方關切的三方面問題，包括深化貿易領域雙向合作、進一步放寬市場准入，以及持續優化營商環境，劉鶴所揭示的方向，也是中國經濟長遠發展過程中的重要路徑。今年3月，大陸就要公布新的經濟戰略、產業藍圖，令人拭目以待。

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