A股年報預虧 一夜爆出560億元人民幣

大陸A股公司近期陸續披露年報預告，20日當晚，共有逾50家公司發布2019年業績預虧公告，總虧損金額超過人民幣（下同）560億元。截至20日，預虧公司超過130家，其中鉀肥龍頭ST鹽湖為虧損王，預虧為432億元。另有37家公司為上市以來首度虧損。

證券時報21日報導，多家於20日晚間發布預虧公告的公司，如飛樂音響、青海華鼎、雙傑電氣、敦煌種業等，21日早盤均跌停鎖死，其中雙傑電氣21日收報4.59元，創下四年來新低紀錄。

此外，ST鹽湖21日收報8.84元，下跌1.01％，總市值為246.29億元。過去一年，ST鹽湖股價累計上漲35.5％。

據ST鹽湖11日公告顯示，巨虧主要來自於公司破產重整中的資產處置損失。野馬財經報導，此前，ST鹽湖因債務違約而進入破產重整程序。

自2019年11月以來，ST鹽湖名下帳面價值高達574.77億元的資產，在淘寶司法拍賣。但是經過專家的評估之後，ST鹽湖上述資產大幅貶值。

其中，化工分公司、鹽湖鎂業資產、海納化工資產的評估值分別為43.8億元、177.5億元、32.8億元，合計僅有254.2億元，減值超過220億元，減值率接近40％。

報導稱，雖然評估價已經大幅貶值，但上述資產仍然六度流標。最終由海西國資委控股、青海省國資委參股的青海匯信資產管理公司以30億元的價格抄底受讓。

另一方面，在37家首度虧損的公司中，不乏萬達電影、東阿阿膠等大陸行業龍頭或昔日績優股。

萬達電影大幅預虧，主要是商譽減值導致的帳面虧損所致。萬達電影20日發布公告顯示，預計2019年淨利約為虧損33億至45億元。

萬達電影指出，2019年實際預計盈利10億至12億元，但受到宏觀經濟、行業發展整體放緩等因素影響，擬對併購影城、時光網、萬達傳媒、Propaganda GEM Ltd合計計提45億至55億元商譽減值準備。深交所也於當晚火速下發對萬達電影的關注函，要求披露相關情況。萬達電影21日收報19.47元，下跌1.32％。

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