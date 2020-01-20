人造肉風潮當道 Beyond Meat揮軍中國市場

微軟、可口可樂集團等大企業參與投資的美國「人造肉第一股」Beyond Meat，即將進軍中國市場。中國植物性食物工業聯盟秘書長薛岩近日透露，Beyond Meat將在2020年首季登陸中國市場，現在正在進行進口食物相關批閱程序，預計一開始將先在網上販售。

新京報報導，出於保護動物、環保需求及對健康的追求，全球的植物人造肉風潮已持續一段時間。在中國，由於市場的肉製品消費占食品消費比重大，而飲食結構原本也有消費素食肉的習慣存在，對人造肉有一定接受程度，因此植物人造肉市場一直被廣泛看好。

市場預估，未來10年植物人造肉會占全球超市零售肉製品銷量的13％，Beyond Meat公司執行董事Seth Goldman認為，這也讓進軍海外市場非常有必要。他說，公司還沒有正式宣布，但2020年一定會有所動作，不過目前並沒有在中國建設生產線的計畫。

Beyond Meat是美國最早成立的一批植物人造肉公司之一，成立於2009年，目前旗下的植物人造肉漢堡、香腸、碎肉等產品在美國各大超商零售管道販售，在零售管道外，該公司也是麥當勞、Subway等速食店的植物人造肉供應商。

Beyond Meat的投資者包括微軟創始人比爾蓋茲、可口可樂集團財務長Kathy Waller以及Twitter的財務長Ned Segal等。2019年5月，Beyond Meat在紐交所掛牌上市，當日股價暴漲163％，創下自2008年金融危機以來的IPO首日最大漲幅，並帶動中國相關類股上漲。該公司美東時間17日股價收報109.12美元，較上市價66美元已漲逾六成。