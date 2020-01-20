騰訊投資逾800家企業 兩成為獨角獸

大陸互聯網巨頭騰訊投資眼光精準，騰訊總裁劉熾平表示，截至目前騰訊投資企業總計超過800家，其中70多家已上市，逾160家成為市值或估值超10億美元的獨角獸企業。

新浪財經報導，劉熾平近日出席在北京舉行的騰訊投資IF（Insight & Forecast）大會，提到投資不僅是騰訊的核心戰略，也是核心業務之一。劉熾平表示，騰訊投資的首要目標就是在過程中創造價值，並且把絕大部分價值分享出去，僅留一小部分給騰訊自己。他表示，未來騰訊將持續加大投資的力度，進一步拓展投資的領域。

劉熾平並稱，以往騰訊的傳統投資領域集中在遊戲內容、前沿科技等方面，隨著騰訊小程序生態和支付平台的發展，未來將在交易平台及智慧零售等方面投入更大的關注度。同時，騰訊將加大在海外的投資。

騰訊的投資眼光之所以精準，劉熾平稱，其最關注的在於被投資企業的核心能力，包括產品、技術、戰略、人才等。

他並強調，融資能力和流量並非騰訊投資的重點，很多投資人或部分創業者，都寄望於透過大量融資用於補貼，用資本的力量去壓死競爭對手，「這很容易會陷入誤區」。

此外，騰訊股價近期表現搶眼，多位騰訊高管卻接連減持股票，引起關注。劉熾平本月初才減持騰訊H股50萬股，套現近2億港元。香港聯交所最新資訊顯示，騰訊主席馬化騰100％持有的「馬化騰環球基金會」，在本月14～17日連續四個交易日共減持500萬股持股，出售價在398.10至401.43港元間，共套現19.95億港元。其持股比例亦由8.58％降至8.53％。

報導稱，馬化騰目前仍持有騰訊約8.154億股，以20日收盤價396港元計，市值3,229億港元。馬化騰上一次減持騰訊是2017年10月，同樣連續四日減持，累計套現逾21億港元。