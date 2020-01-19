美、韓太陽能多晶矽 陸徵反傾銷稅不停手

中美簽署首階段貿易協議，外界期待兩國經貿關係可望逐步趨向平穩之時，中國商務部19日公告，自20日起繼續對美國和韓國進口的太陽能多晶矽採取反傾銷措施，為期五年。儘管兩國都在措施範圍，但美國的反補貼稅率為0％～2.1％，韓國則是4.4％～113.8％，似也透露現在經貿情勢下的「親疏有別」。

商務部官網19日公告對美、韓進口的太陽能多晶矽反傾銷措施的期終複審裁定。公告稱，商務部裁定，如果終止反傾銷措施，則美國和韓國的進口多晶矽可能再度發生向中國傾銷的情況，恐將繼續損及中國國內多晶矽產業。

根據「反傾銷條例」第50條的規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，關稅稅則委員會則據此作出決定，宣布自2020年1月20日起，對上述兩國進口的多晶矽繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。

華爾街日報報導，事實上，該案件始於2014年1月20日，當時中國商務部就宣布對美韓進口多晶矽實施最終反傾銷措施，實施期限為自2014年1月20日起五年。

2016年11月22日，商務部首先對韓國進口多晶矽的反傾銷措施進行期中複審調查。之後2017年11月21日公布調查結果，認定此產品存在傾銷事實，並將反傾銷稅率調整為4.4％～113.8％。

2018年10月9日，原本中國商務部宣布對上述兩國的反傾銷措施將於2019年1月19日到期。但之後有六家江蘇的多晶矽廠商申告，取消反傾銷措施將損及其權益，於是商務部宣布自2019年1月20日起對美國和韓國進口多晶矽進行期終複審調查。最終複審調查2020年1月19日公布，最終決定仍將繼續對兩國的產品徵收反傾銷稅。