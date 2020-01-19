確保春節前市場資金平穩 人行再釋出2千億人民幣活水

農曆將至，為確保春節前市場資金平穩，中國人民銀行19日透過公開市場操作開展14天期的逆回購（附賣回）操作，規模達人民幣（下同）2,000億元。累計15日到19日，人行就已向市場釋出1.1兆元流動性，創下單週新高。

大陸調整春節休假，19日彈性上班。新浪財經報導，人行19日公告稱，本次逆回購操作的得標利率為2.65％，和上次持平，主要是為對沖現金投放高峰並維護春節前銀行體系流動性合理充裕。由於19日無逆回購到期，人行本次等於向市場淨投放2千億元。

人行上週分別在15、16、17日、19日四個工作天，透過逆回購和中期借貸便利（MLF）等操作，向市場送出總計1.1億元的「節前紅包」，更創下單週投放量的歷史新高。

人行之所以大量釋出流動性，首先是鄰近春節，現金需求激增。其次，年初為企業繳稅的高峰期，稅金回籠需求湧現。其三，2020年地方債提前發行，且發行規模將近8,000億元。而人行在節前運用公開市場操作投入流動性，正是為了保障春前節貨幣市場平穩無虞。

人行的連續投放，讓短期流動性趨緊情況也有所緩解。從上海銀行間同業拆放利率（Shibor）來看，短天期Shibor普遍下降。其中，隔夜Shibor在16日報在2.6090％，19日已降至2.4130％，下滑幅度相當明顯。而7天期Shibor在16日報在2.6630元，19日已降至2.6080％，同樣顯著下降。

另值得注意的是，人行將在20日公布1月份的貸款市場報價利率（LPR），市場預期人行為了進一步支持實體經濟，20日最新的LPR料將微幅下調5個基點。民生銀行首席研究員溫彬稱，儘管近期宏觀經濟回穩，但展望2020年經濟下滑壓力猶存。加上2020開年人行宣布全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，銀行資金成本降低，預計1月LPR利率也將小幅下調，進而引導貸款利率下降。