美熱情減 荔枝等三檔IPO未如人意

隨著近年中美貿易關係緊繃，美股市場對中概股的熱情有所消退。1月17日在號稱「中國音頻第一股」的荔枝帶頭下，蛋殼公寓、天境生物三家中資股登陸美股，儘管當日美股大盤火熱，但三檔中資股惟有荔枝開盤後曾飆出近40％漲幅，收盤時表現均未如人意。

綜合陸媒18日報導，17日美股三大股指齊創收盤歷史新高，道指收漲50.46點，漲幅0.17％，報29,348.10點；那指收漲31.81點，漲幅0.34％，報9,388.94點。當日並有荔枝、蛋殼公寓、天境生物三家中資股連袂登陸美股，但卻沒能搭上美股強勢氣流，除荔枝外，蛋殼公寓、天境生物盤中均跌破發行價，天境生物收盤甚至重挫逾10％

以表現最佳、號稱「中國音頻第一股」的知名UGC音檔社群業者荔枝來看，17日美股開盤後不久，荔枝股價迅速上揚，不到一小時漲幅即達38.6％，但之後漲幅迅速回吐，最終僅收漲5.73％，幾乎只有日內最大漲幅的八分之一。

而有著螞蟻金服做為戰略投資者的蛋殼公寓，希望藉由上市打造成為大陸規模最大的互聯網長租公寓，但17日上市後股價表現疲軟，盤中跌幅逼近4％，直至尾盤奮力拉抬才勉強收平。至於天境生物，當日股價開高後隨即下挫跌破發行價，最終重跌近11％。

報導稱，從近年情況來看，2017年、2018年為中資企業赴美上市的高潮。2017年中企赴美IPO有25家，募資額40億美元，平均每家募資1.6億美元；2018年有34家，募資額86億美元，平均募資2.5億美元。2019年中企赴美上市件數33家，但募資額滑落為約35億美元，平均募資僅1.06億美元。

市場分析人士認為，從荔枝等三家中資股17日上市情況來看，儘管中美當前氣氛對投資人心理有所影響，但近年中資「新經濟」業者不斷提出創新經營模式、但企業卻背負經營虧損與債務壓力前來美股上市的情況，也令市場情緒由熱情轉趨理性。最常見的是，中資企業最終提出募資額較原先計畫縮減。