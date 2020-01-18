防美國打壓 陸吃下總市值近11兆民企藏內幕

陸美第一階段的貿易協議雖然出爐，但許多分析師認為，這場全球兩強的科技競爭不會結束，陸媒消息透露，許多大陸科技公司被大陸國營企業或投行併購，就有日媒指出，這可能是北京當局為了準備即將到來的陸美科技戰，所採取的準備措施。

據《日經新聞》報導，《中國證券報》去年底消息指出，大陸去年有165家上市公司改變所有權人，數量比例年增逾58%，其中總市值規模達到360億美元(10.8兆元新台幣)、44家民企，被大陸國營企業或是投行併購。

遭到國企併購公司名單，包括被美國商務不列入貿易黑名單、負責數位蒐證以及線上審查的美亞柏科（Xiamen Meiya Pico Information），其他像是監控系統管理廠商英飛拓、東方網力科技（NetPosa Technologies），還有鋰電池設備生產商贏合科技（Yinghe Technology），以及服務電力行業財務與企業管理訊息的軟體供應商遠光軟體（Ygsoft）。

近年來北京當局藉由國企併購民企解救財務問題，但實際上，上述44家公司，僅11家在2018年出現虧損，美亞柏科當年營收甚至超過20%，英飛拓、東方網力銷售額分別成長50%、20%。

《日經》報導提到，陸美科技戰日趨激烈，大陸可能會選擇國企併購民企，做為保護科技公司手段，免去美國關稅制裁衝擊，1位大陸地方官員表示，民營科技公司國有化，就是北京當局支持企業的手法之一。

（中時電子報 呂承哲）

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