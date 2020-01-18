陸餐飲外賣火熱 去年規模達人民幣7千億元

中國大陸火熱的網路外賣市場，2019年業者靠著數位化應用升級，以及向三四線城市深入扎根，整個市場全年依然保持成長活力。機構最新報告顯示，2019年大陸網路餐飲外賣交易規模超過人民幣（下同）7,274億元，年增達64.7％。

綜合陸媒報導，Analysys易觀日前發布的「中國餐飲商超數位化實踐洞察2020」顯示，2019全年，大陸網路餐飲外賣交易規模超過7,274億元，較2018年的4,415.2億元增長64.7％。

易觀分析認為，對於大陸餐飲業態而言，隨著線上消費的滲透率越來越高，線上、線下消費生態體系的進一步融合，以及智慧門市、新零售等多元化服務場景的相繼出現，讓相關餐飲、商店、超市企業在發展歷程中累積了大量消費數據，讓數據也成為企業資產之一。

因此，今後如何在傳統流量經營上，進一步挖掘數據資產的價值，成為大陸餐飲商超數位化升級的共同目標之一。

報告顯示，2019年第四季，大陸外賣活躍用戶數在全網滲透率為13.4％。業內分析認為，大陸三四線城市的潛力巨大。隨著即時配送、行動支付等基礎設施的完善，當地生活服務的規模效應突顯。

易觀分析認為，就餐飲商超行業數位化升級路徑和切入點而言，雖然各不相同，但餐飲商超所有企業數位化升級的核心是一致的，就是全力優化服務流程和生產鏈各環節，藉以提升經營效率，實現營收增長。

譬如，以接入口碑「餓了麼」服務的餐飲商戶的數位化升級為例，餐飲行業商戶平均生命週期較短，所以餐飲商戶如何快速覆蓋更多使用者，提升服務效率，對餐飲商戶生存至關重要。

當前，更多大陸商戶正積極實現數位化升級。報告資料顯示，截止2019年，大陸三四線城市中小商戶接入「餓了麼」口碑數位化服務的數量成長了一倍。此外，商店超市便利品質商戶，以及生鮮外賣品質商戶上線「餓了麼」的數量，年成長也保持130％以上增速。

延伸閱讀

大陸│外賣產業加速塑料圍城

外送員保障制度難辦？大陸外送平台這麼做

陸外送員悲歌！拿命成就網路巨頭事業