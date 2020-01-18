武漢新增4起新型肺炎病例 45人確診已2死

中國武漢市衛生健康委員會今天0時許通報，增加新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例。4名患者均為男性，於1月5日至8日期間發病、1月8日至13日入院治療。

通報稱，這4名患者經治療後症狀好轉，目前病情穩定，現已轉運至武漢市金銀潭醫院集中治療。4名新增病例相關流行病學調查正在進一步進行中，其密切接觸者也正在追蹤中。

通報並稱，已追蹤到泰國首例確診患者密切接觸者17人，全部納入醫學觀察，其中1名出現低熱、輕微咳嗽症狀，已轉至定點醫院治療，其餘未見異常；已獲取泰國通報的第二例患者同行人員資訊，對其家庭密切接觸者正展開追蹤。

針對日本通報的確診病例患者，通報表示已追蹤到4名家庭密切接觸者，均已納入醫學觀察。

通報稱，1月16日，治癒出院3例，無新增死亡病例。截至目前，武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，已治癒出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

據通報，目前累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察665人，尚在接受醫學觀察98人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

防武漢肺炎擴散 美三大機場啟動篩檢機制

中國武漢去年爆發2019新型冠狀病毒肺炎，並持續在海外擴散。擔憂疫情蔓延，美國疾病管制暨預防中心今天宣布，舊金山、洛杉磯與紐約機場將對來自武漢的航班啟動篩檢機制。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，將派出約100名檢疫人員進駐舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場，針對來自武漢的航班進行篩檢，檢測旅客是否存在發燒、咳嗽和呼吸困難等2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）相關症狀。

CDC官員賽隆（Martin Cetron）表示，將針對來自武漢的旅客檢測體溫，若出現發燒等相關症狀，將進一步篩檢。出現病狀的病患也會在預先設置的指定設施中接受檢測。

他指出，這項篩檢機制將從今天晚間展開，第一批抵達美國邊境的武漢航班預計今晚將飛抵紐約甘迺迪機場。舊金山與洛杉磯將在明天啟動這項篩檢機制。

賽隆指出，每年從武漢抵達美國的旅客約6萬到6萬5000人。隨著農曆春節即將到來，他預計未來數週可能會有5000名來自武漢的旅客抵達美國。

中國湖北省武漢市去年12月底發現「不明原因肺炎」，病例據了解與當地華南海鮮市場有關。世界衛生組織（WTO）13日將此病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同但同為冠狀病毒。目前為止，武漢出現41宗確診病例，其中已有2例死亡。

除了武漢出現疫情外，泰國、日本都有確診病例傳出。

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