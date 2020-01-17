習近平訪緬甸 聚焦一帶一路政策

中國國家主席習近平17日啟程前往緬甸進行國是訪問，兩國元首在18日早上舉行會談，並將發布聯合聲明。外界預計，中緬將簽署數十億美元的基礎設施合作協議，以推動「一帶一路」政策發展進程。

根據BBC報導，此次出訪是習近平在2020年的首次訪問行程，亦是中國最高領導人將近20年來首度訪問緬甸。陪同習近平出訪的中國高層包括：中央辦公廳主任丁薛祥、國務委員兼外交部長王毅等人。

習近平此次除了與緬甸總統溫敏（Win Myint）舉行會談之外，還將與緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會談，並會見緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min AungHlaing），與緬甸議會和政黨人士交流。

緬甸是中國「一帶一路」政策中重要的合作夥伴。中國早前更提出「中緬經濟走廊計劃（CMEC）」，該經濟走廊綿延1,700公里，是一個由鐵路、貿易區以及大型基礎設施項目鏈接起來的網絡。

然而，中國與緬甸在2018年簽署中緬經濟走廊的諒解備忘錄後，該計劃近年來進展卻不順利。據荷蘭智庫跨國研究所公布的一份報告顯示，中國政府根據中緬經濟走廊提出多達40個項目，但只有9個得到緬甸的同意。在這9個項目中，只有3個得到公開確認，顯見上述計劃目前正進入停滯的狀況。

外界預計，此次習近平訪問緬甸，將推動雙方簽署價值數十億美元的基礎設施合作協議。而緬甸西部若開邦的皎漂（Kyaukpyu）經濟特區項目更成為外界關注焦點。

皎漂經濟特區項目原定投資規模高達73億美元，但緬方為了避免陷入債務陷阱，隨即將規模縮減至13億美元，港口基礎設施規模大幅減少。然而，該經濟特區對中國仍有重大意義，被中國視為是直接通往印度洋的重要門戶。該項目未來落實後，預計每年有數十億立方公尺的天然氣和數百萬桶的石油將從此管道運往中國。