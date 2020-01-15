穆努欽：中美二階段協議 將削減更多關稅

在中美第一階段貿易協議簽署前，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）率先透露，第一階段協議涵蓋美國對中國強迫美企轉讓技術和竊取智慧財產權的擔憂，中國並已堅定地同意，制訂非常重要的法律來兌現其承諾，而雙方還將在第二階段協議中，進一步削減現有關稅。

繼穆努欽於美東時間14日稱，美國將於中美達成第二階段協議前，維持對中國商品的關稅。穆努欽於美東時間15日接受CNBC訪問時再次提到削減關稅的問題，在未來的第二階段協議中，中國購買美國商品的關稅將會進一步削減。而正如穆努欽先前所說，第二階段的談判可能將拆分2A、2B、2C等多個階段。

穆努欽並提及，中國資通訊設備大廠華為不是中美交易的棋子，華為在美國市場的准入問題，將作為國家安全問題單獨處理。穆努欽強調國家安全問題是重中之重，網路問題預料在第二階段協議中處理，又預計美國將繼續在5G技術方面保持領先地位。

穆努欽14日強調，第一階段貿易協議將完全可執行，有非常詳細的爭議解決過程，包括中國避免操縱人民幣匯率的承諾。

而在中美達成第二階段貿易協議前，穆努欽透露，美國將維持對中國商品的關稅。穆努欽澄清，在第一階段協議中，不存在其他口頭或書面附帶協議，削減關稅將取決於第二階段協議的達成，若進度迅速，美國總統川普會考慮在協議中削減關稅，這與11月美國總統選舉之間也沒有具體關聯，「任何與此相反的傳言都是虛假的」。

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