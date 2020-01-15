小心！WHO：武漢肺炎可能有限度人傳人

稍早被稱為武漢肺炎的2019-nCov（2019新型冠狀病毒），疫情有新的發展。路透引述世界衛生組織（WHO）說法指出，2019-nCov可能出現有限度人傳人，主要涉及患者家庭群組，需要為大規模擴散做準備。這是武漢爆發不明肺炎以來，WHO首度指出新型病毒可能出現人傳人。

WHO指出，已經向全球醫院提供有關感染控制的指引，應對可能出現的病毒傳播，包括可能在醫療場所出現的「超級傳播」，並強調是有機會發生，需要做好準備。

香港經濟日報引述香港中文大學呼吸系統科教授許樹昌指出，現時涉及武漢新型冠狀病毒的個案中，大陸有700名與患者有關的緊密接觸者，相信隨病毒的化驗量增加，WHO了解到當中有些個案有發病情況，或者曾感染病毒，故此發現武漢肺炎出現有限度的人傳人。

不過許樹昌指出，上述說法不代表「新型病毒特別惡」或者「傳染性特別高」，因為從2003年SARS的經驗中看到，SARS是1傳3，屬於「高度人傳人」，而中東呼吸綜合症（MERS）就更加低，是少於1。

（康彰榮）

武漢衛健委：一對夫婦先後發病 不排除有限人傳人

武漢爆發由新型冠狀病毒引起的肺炎，武漢市衛生健康委員會（簡稱武漢衛健委）15日凌晨通報，發現一對夫婦先後發病，屬「家庭聚集性」病例，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

香港經濟日報15日報導，根據上述通報，在目前確診41個病例中，發現一宗屬「家庭聚集性」病例，夫妻兩人發病，丈夫先發病，為華南海鮮批發市場從業人員，妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。

通報指出，現有調查結果顯示，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。目前，正結合臨床和流行病學資料展開進一步研究。

武漢衛健委又稱，病例以男性為主，中老年發病人數較多。病例早期以發熱與咳嗽症狀為主，早期可表現為持續性輕症，年齡較大或有基礎性疾病患者，易進展為重症。初步調查結果顯示，大多數病例與華南海鮮批發市場暴露相關，少數病例否認有華南海鮮市場暴露史，個別病例曾接觸過類似病例。目前未發現社區傳播。

另外，武漢衛健委14日晚通報，當地無新增新型冠狀病毒感染的病例，累計報告病例41宗，7人已治癒出院，6人在治重症，1人死亡，其餘患者病情穩定，正接受隔離治療。當地累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察187人；密切接觸者中，沒有發現相關病例。

泰國通報診斷1宗來自武漢市的新型冠狀病毒感染的肺炎病例，病患目前正在泰國隔離住院治療，其回國的密切接觸者正在展開追蹤和醫學觀察中。

（蘇崇愷）