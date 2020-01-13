陸補貼暫無變動 電動車概念股大漲

2019年6月後大陸政府對新能源汽車補貼逐步退出，造成新能源車市況受到嚴重衝擊。大陸工信部部長苗圩日前在中國電動汽車百人會全體大會（簡稱會議）上表示，2020年新能源汽車補貼不再退出。受此利多激勵，陸港新能源汽車概念股13日大漲，電動車大廠比亞迪A股、北汽藍谷雙雙漲停，永達汽車盤中大漲逾14％。

新浪財經13日報導，A股方面，比亞迪A股13日漲停，收報人民幣51.61元。除比亞迪之外，北汽藍谷、德聯集團、登雲股份等概念股均漲停。港股方面，比亞迪港股收報44.9港元，大漲15.87％，永達汽車、吉利汽車分別收漲13.24％、2.13％。

自2019年7月起，大陸新能源汽車產銷量與2018年同期相比首度下滑，自此出現產銷量持續衰退的狀態。據中汽協分析，官方政策補貼「退坡」後，各種型號的電動車毛利率均為負值，大部分電動車生產商將產銷維持在必要的較低水準。

對此，大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青日前也指出，電動車銷量下滑的原因，除了補貼退坡因素之外，民眾消費增速出現整體性的回落、消費信心不足也是主要原因。

另據格隆匯報導，花旗發布最新報告顯示，市場預期大陸2020年新能源汽車補貼將維持目前水準，相信可以成為新的行業催化劑。花旗並認為，大陸中端至高端新能源汽車的銷售表現，將優於一般大眾化新能源汽車。

中金公司分析指出，若2020年大陸新能源汽車補貼保持相對穩定，有助於平衡海內外市場預期，維持行業穩定。中金判斷2020年大陸新能源汽車補貼很有可能將延續至年底，補貼標準與2019年政策相近。若「退坡」延遲，新能源整車企業將明顯受益。