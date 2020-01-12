潘功勝：跨境資本流入將趨勢性增長

人民幣兌美元進入2020年以來快速飆漲，以中間價來說，1月至今僅七個交易日，已累計上揚411個基點，漲幅0.59％。對於人民幣匯率走勢，中國人民銀行副行長、大陸國家外管局局長潘功勝12日表示，人民幣匯率在全球貨幣中表現相對穩健，並預計跨境資本流入將呈現趨勢性增長。

中國經濟網報導，潘功勝12日出席「2020中國經濟趨勢年會」，並以「外匯形勢與貨幣政策」為題發表演講。

談及人民幣匯率時，潘功勝表示，2019年外部環境錯綜複雜，全球經濟貿易增長放緩、國際金融市場波動加大，但人民幣匯率在全球貨幣中表現相對穩健，在合理均衡水準上保持基本穩定，同時人民幣匯率彈性不斷增強、雙向波動，在配置外匯資源、平衡國際收支、增強宏觀經濟韌性方面發揮重要的穩定器作用。

潘功勝認為，2019年，大陸外匯市場供求及跨境資金流動總體穩定。他預期，接下來大陸的國際收支將保持基本平衡的格局，跨境資本流入將趨勢性增長。展望未來，潘功勝認為，大陸較高的儲蓄率和較強的製造業競爭力都有助於經常帳戶保持基本平衡。

尤其近年來，外資流入大陸股債的資金明顯增多。截至2019年11月末，境外投資者持有大陸債券和上市股票餘額，分別為3,248億和2,838億美元，比2016年末上升1.6倍和1.1倍。未來大陸加快對外開放步伐，境外資本進入大陸金融市場仍有較大的增長空間。

至於貨幣政策方面，潘功勝表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，綜合考慮經濟增長、通膨預期、宏觀槓桿率和匯率穩定，保持靈活適度，加強逆週期調節，加大對重點領域和薄弱環節尤其小微企業、民營企業、製造業支援力度，服務經濟高品質發展。

而在外債問題方面，潘功勝表示，大陸外債規模變化總體上與經濟增長及對外開放水準相適應，外債風險總體可控，結構也趨於優化。此外，境外投資者在債市以中長期資產配置需求為主，穩定性較強，將是大陸外債未來發展的重點。