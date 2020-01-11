國台辦：堅持九二共識基礎推動兩岸和平發展

2020年總統大選，蔡英文總統以817萬高票連任，大陸國台辦11日晚間發表聲明指出，將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣同胞一起推動兩岸關係和平發展。

大陸國台辦發言人馬曉光11日晚間發布聲明稱，大陸的對台大政方針是明確的、一貫的，將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針。堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。

國台辦指出，兩岸關係和平發展，是促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣同胞一起推動兩岸關係和平發展，增進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。

另外，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，蔡英文此次能夠連任成功，很大一部可以歸因於香港形勢影響，加上民進黨政府選前極力操作所謂的「芒果乾」（亡國感）策略奏效，及美國外部勢力的支持下，最終成功連任。

談及綠營勝選，是否可能導致大陸調整對台方針，李振廣強調，毫無疑問的肯定會有一定影響，未來除繼續強化兩岸經濟融合，做好爭取台灣民心最後一哩路外，在強硬的一手上，「未來四年大陸鬥爭力道將加大，沒必要再給民進黨政府留有餘地」。

李振廣透露，民進黨勝選後，將導致大陸對台政策中鷹派聲音抬頭，過去大陸可能只是在國際空間上打壓台灣，但未來比如在經濟施壓這塊的手段也可能用上，過去為顧及台灣民眾情緒而不願使用的手段，恐怕也會慢慢端出來。

（藍孝威）（陳柏廷）

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