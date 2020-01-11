人民幣牛起來 近月狂升1,500點

受到中美貿易戰暫時停火等因素激勵，在岸人民幣（CNY）對美元匯率從去年12月初低點7.07，一路漲至今年1月10日夜盤突破6.92，一個多月就升值超過1500基點，升幅超過2%。分析人士表示，人民幣升值有利人民幣資產，尤其是A股，人民幣升值已加快外資增配A股節奏。

Wind數據顯示，1月10日在岸人民幣兌美元即期匯率16時30分收盤價報6.9290元，較前日收盤價漲21點。本周，在岸人民幣累計上漲426基點，已連續3周上漲。

實際上，美元指數在2020年開年後八個交易日也只有兩天下跌，年內迄今的漲幅已逾1%，這令不少在去年第4季一路輸到底的美元多頭長舒了一口氣。

行情數據顯示，儘管美元當前兌主要貨幣走強，但不少新興市場貨幣顯然並不買帳，人民幣就是年內少數兌美元取得漲幅的非美貨幣之一。

環球外匯網分析，從技術面看，人民幣在本周三（8日）就已升破被市場人士視作牛熊分水嶺的200日均線。

路透最新調查顯示，隨著投資者增持多數亞幣的多頭部位，對人民幣的看多押注創下將近10個月高點，因中美即將簽署貿易協議的前景鼓勵資金湧向風險資產。

交行首席經濟學家連平表示，至少在2020年人民幣匯率會是一個升值的過程，但預計難大幅升值。

大陸國際金融問題專家趙慶明認為，美國財政赤字上升給美國經濟帶來的壓力將逐漸顯現，美元指數今年下行機率仍大，有跌破90的可能，這將有助於人民幣對美元升值。

展望2020年，莫尼塔研究首席經濟學家鍾正生認為，美元對人民幣匯率的平均價位將上升到6.9附近，波動區間在6.7至7.1之間。摩根士丹利宏觀團隊預測，人民幣匯率會逐漸穩定，相較於去年12月的匯率水平，人民幣對美元匯率在2020年底會升值2.4%至6.85左右。

（旺報 葉文義 、上海）