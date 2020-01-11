武漢肺炎已1死亡、7重症 目前未發現人傳人

大陸武漢市衛健委11日發佈通報稱，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中一名61歲男病人死亡，另有重症7例、已出院2例，其餘患者病情穩定；所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。目前無新發病例和人傳人證據。

路透報導，武漢衛健委的通報指出， 在「不明原因的病毒性肺炎」病原體初步判定為新型冠狀病毒之後，專家組立即對不明原因的病毒性肺炎診療、監測等方案進行修訂完善。武漢市衛生健康委組織對現有患者標本進行檢測，截至2020年1月10日24時，已完成病原核酸檢測。

通報稱，自2020年1月3日以來未發現新發病例。目前，未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。

在武漢公布最新疫情並證實一名病患死亡後，香港衛生署衛生防護中心11日表示，已加強港口衛生措施，於所有出入境管制站加強為旅客作體溫監測，增加抽檢安排；同時在香港國際機場增設額外的紅外線熱像儀，專為由武漢市抵港飛機的旅客作體溫監測。

另外，在每日兩班經武漢市的高鐵列車的抵港時段，額外以手提式紅外線溫測儀為所有入境旅客檢查體溫，確保監察每一位由這兩班高鐵列車抵港的旅客的體溫。

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