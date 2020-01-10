外資偏寵美的 直逼28％上限

2020年來，外資不斷透過滬深股通流入A股，家電類股成為熱門標的，其中美的集團被外資狂買，近日持有美的股份已經逼近28％的外資持股上限。

財聯社報導，截至9日，境外投資者透過QFII、RQFII、深股通（北向資金）持有美的集團股份，已占公司總股本達27.71％，創歷史新高。此外，境外資金10日又透過深股通淨買入美的集團人民幣（下同）3.53億元，連續5日累計淨買入13.41億元。

美的集團10日股價收漲0.91％報59.99元，盤中最高點一度達到60.49元，是2個月來股價新高。美的在2019年11月8日股價曾站上60.8元，是2018年3月之後股價再次突破60元。

據深交所10日披露訊息，截至9日境外投資者持有美的集團27.71％股份，逼近28％紅線，反映出外資熱愛美的。自2019年來，外資持有美的股份比就一直維持高檔，2019年9月已經逾26％，此後又不斷加碼逼近上限。

不計QFII、RQFII，單看深股通，截至9日北向資金持有美的集團股份17.11％，持股市值708.82億元。美的集團9日也位居深股通港資成交額第4位，總計成交8.52億元，淨買入3.91億元，淨買入規模占美的當日總成交量的22.28％。

美的集團在2019年前3季的淨利潤達179億元，年增19.35％。光大證券指出，其核心空調產品在價格競爭力提升的情況下，市占走強，有望享受增長紅利。整體來看，2020年開始，外資便積極湧入大陸A股，截至10日北向資金已經連續7個交易日呈現淨流入，合計淨流入規模逼近470億元。

多數白色家電類股也都受到外資追捧，除了買入力度最大的美的之外，外資也持續加碼格力電器等股票。截至9日，北向資金占公司總股本逾10％的名單裡，美的集團、格力電器、老板電器、海爾智家等均列於其中。

另一方面，獨立第三方檢測服務機構華測檢測也得到外資的關注，截至9日境外投資者透過QFII、RQFII、深股通持有華測檢測股份占公司總股本的26.26％，亦是創下歷史新高，逼近28％上限。華測檢測9日股價大漲5.63％報15.39元，不過10日走勢回調，跌0.52％報15.31元。