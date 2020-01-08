禁不禁華為將抉擇 英國遭美擴大施壓

五眼聯盟成員、歐洲要角英國近日將做出最終決定，是否放行中國資通訊大廠華為參與當地5G建設，但此刻也傳出美國政府將加大施壓力度，在最後時刻確保英國棄用華為。

路透8日引述消息人士說法指出，英國政府預計在1月決定當地5G網路建設是否採用華為設備。從梅伊（Theresa May）內閣時代，英國就深陷美國與華為拉扯的兩難困境，一方面，華為設備得到英國業者的高評價，英國業界更直言完全禁用華為成本會提高數十億美元，但五眼聯盟盟友美國則不相信華為設備，頻頻要求英國遠離華為。

英國對華為5G的態度一直到2019年7月現任英國首相強生（Boris Johnson）入駐唐寧街10號後，仍遲遲未能定案。但如今英國進入拍板定奪的關鍵時期，但消息人士透露，美國在這段時間介入左右英國的決定，並威脅要停止情報共享。

報導指出，美國國務卿蓬佩奧將於美東時間9日與英國外交大臣拉布在華盛頓的會晤中，針對華為問題施壓。知情人士透露，目前英國政府認為美國已經做好準備，就看何時會真的出手阻撓英國決定。

美國已經在12月通過一項法案，其中有法條劍指採用華為設備的盟友，規定要限制與這些國家的共享情報。另有消息傳出，白宮原計畫在本周派出代表團赴英國討論華為問題，只是因為天候狀況不佳最終取消。

英國是美國在五眼聯盟內重要盟友，也是聯盟中唯一的歐洲國家，一舉一動可能帶動歐洲國家對待華為的立場，目前包括德國等歐洲大國對華為的態度也尚未定案。

在五眼聯盟中，加拿大也與英國相同，尚未定奪是否使用華為設備，但日前加國電信巨頭貝爾電信公司（BEC Inc.）新任執行長Mirko Bibic表示，華為是很好的合作夥伴，設備產品一流，期望能與華為合作推出5G網路。其他五眼聯盟成員方面，澳洲率先響應美國禁用華為，紐西蘭雖然態度一度反覆，但當地電信業者也漸漸採用其他廠商設備取代華為。