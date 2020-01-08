中東拉警報 陸港股下挫

全球關注的美伊衝突在8日急速升溫，中國外交部8日下午表態，呼籲有關方面保持克制，唯受此事件影響，陸港股市及人民幣都小跌作收。其中，陸股三大指數當日全線開低，收盤跌幅均超過1％。

值得注意的是，稍早曾傳出美伊衝突可能波及中美第一階段貿易協議簽署進程，引發外界關注，對此，大陸官方沒有任何回應，而中國外交部則於8日下午表示，當前中東地區的形勢複雜敏感，確保中東和平穩定對世界至關重要，呼籲有關方面保持克制。

伊朗8日凌晨時分對在伊拉克的兩座美國軍事基地發射多枚飛彈。受此消息衝擊，陸港股市各類股交易疲軟，但軍工類股逆勢拉升，尾盤中國應急漲停，中船防務、中船科技觸及漲停，久至大洋大漲6％。此外，現貨黃金早盤一度漲破1,610美元／盎司，帶動相關黃金概念股走強，其中，赤峰黃金、榮華實業、園城黃金集體漲停。

連日上漲的人民幣，中間價8日仍上調240個基點，創逾5個月新高，唯在岸人民幣匯價收盤小跌44點。路透引述交易員表示，中東情勢升級再次擾動市場情緒，不過季節性購匯需求仍不少，午後人民幣部分收復日內跌幅，近期多空因素交織，短期人民幣走勢料較為反復。

他們指出，中美第一階段協議仍是影響匯市關鍵因素，協定簽署才能釋放短期不確定性。觀察近期美伊情勢發展，如果美將重點放在應對中東局勢上，且中美貿易談判進展順利，人民幣仍有一定上升空間，預計人民幣將維持6.9元附近。