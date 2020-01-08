中信減持麥當勞 大賣22%股權

投資入股三年後，大陸中信集團選擇出售所持有的麥當勞中國部分股權。根據公告，中信集團擬掛牌出售麥當勞中國和香港業務的22％權益，底價為人民幣（下同）21.72億元，加上債務總額共計36.98億元。

香港經濟日報8日報導，根據北京產權交易所產權轉讓資料顯示，中信集團掛牌出售的，是持有麥當勞中港業務控制權益的Fast Food Holdings Limited的42.31％股權。根據交易條件，交易連同債務約15.26億元，須支付股權總額共計36.98億元。

麥當勞中國表示，中信資本、凱雷及麥當勞全球已獲悉中信股份計劃出售麥當勞中港業務部分股權，並同意中信的出售計劃。交易完成後，中信將繼續持有合資公司10％的股權，交易純屬商業決定，相關交易不會影響麥當勞中港業務策略及日常營運。

值得注意的是，本次「中信系」乃是間接出售經營麥當勞中港業務的「麥當勞中國」股權，變相減持22％。也就是說，中信系的權益由52％減至30％。但因為中信並非直接出售麥當勞中國股份，交易後中信系仍是利用「垂直控股」架構，透過兩重控股公司掌握麥當勞中國的經營權。即便本次股權交易後，麥當勞中國的總體經營權不變，仍舊掌握在中信系手上。

事實上，中信本次出售方式十分特別，並未訂明賣方身份，而且國企間轉讓股份往往需要在大陸產權交易中心標明。因此有分析人士認為，中信系本次的出售股權可能只是中信系內部轉移股份，所以麥當勞中國股權最終架構絲毫未變。

報導稱，中信股份、中信資本以及凱雷投資集團的投資方是在2017年8月正式入主麥當勞中國業務。據麥當勞中國方面公布，在2017年中信、凱雷成為戰略投資者後，連續三年同店銷售額與同店客單數出現正增長。2017至2019年期間，新開餐廳超過1千家，2019新開餐廳超過430家，餐廳總數超過3,300家，註冊會員人數突破1億。

報導分析，以中信系標價底價21.7億元計算，入主兩年半後，麥當勞中國的整體估值增約16.6％，年化回報率約6.4％，其獲利並不算多。