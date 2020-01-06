資金燒光之後 336家新創陸企瘋搶市卻倒閉

根據外媒報導，企業訊息供應商IT桔子（itjuzi.com）最新數據顯示，去年有336家大陸新創企業被迫暫停營運，這些公司從投資人身上集資174億人民幣(約750億元新台幣)，當中包括一些市值超過10億人民幣的企業。

據金融時報報導，大陸科技新創公司面臨營運問題，原因包括使用成本昂貴且風險高的戰略模式，例如以高額補貼吸引客戶上門，這讓公司財務問題深陷危機。以去年12月創辦人張正平宣布公司倒閉的大陸電子商務平台淘集集（Taojiji）來看，該平台當時有超過1.3億客戶購買經過補貼的服飾、化妝品等產品，一旦面臨資金鏈斷裂，就有倒閉危機。

該公司也用盡從老虎全球管理公司（Tiger Global Management）、莫斯科數位天空科技（DST Global）等創投企業集資而來的16億人民幣，這些資金燒光後該公司宣布倒閉，也讓債權人湧進上海總部要求還款，張正平致函員工與供應商，表示他與主管接獲無數恐嚇電話，甚至要脅傷害家人安全。

近年頻頻爆雷的P2P 理財平台「團貸網」，也面臨相同慘況，去年3月該公司因欠償債務給數千名放貸人，最後受於壓力2名創辦人向警方自首，該公司市值曾高達100億人民幣。

在這樣的情況下，許多新創公司在取得市占率前就燒光所有資金，分析師也警告，大陸的客戶獲取成本（CAC）在全球排行前幾名，雖然在新創界並非罕見，但在大陸這種競爭非常激烈的市場，情況更是慘烈。

( 中時電子報 呂承哲)