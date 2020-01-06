百度大動作 擬赴港第二上市

近日中概股回歸香港第二上市消息頻傳，繼3日傳出大陸旅遊網站龍頭攜程擬赴港第二上市後，6日再傳互聯網巨頭百度不僅已在香港徵才布局、接觸當地大型機構，並於近日針對赴港第二上市進行內部評估。

香港信報報導，據港交所的上市條例規定，允許大陸企業以第二上市形式在香港掛牌，但首先必須在紐交所、那斯達克等高級市場作為主要上市，且市值不少於400億港元，或至少100億港元與最近一年收益至少10億港元。目前在美股上市的大陸企業近200家，符合資格的約有30支，如京東、拼多多、百度、攜程與微博均符合上述要求。

騰訊新聞援引知情人士透露，百度計劃赴港上市已有一段時間，進度可能比攜程等中概股更快。百度可望成為繼阿里巴巴於2019年11月在港第二上市後，又一家啟動赴港第二上市計劃的中概股巨頭。

據全球最大專業社交網站領英（LinkedIn）顯示，百度於2019年12月上旬刊登徵才資訊，開出投資者關係部（IR）職缺，工作地點為香港。報導稱，百度投資者關係部先前的主要工作地點分別在北京與紐約。市場認為百度此舉是為第二上市鋪路。

百度與阿里巴巴均為同股不同權公司。自阿里巴巴赴港第二上市後，股價屢創新高，最新市值達到4.52兆港元，已超越騰訊，成為港股最大市值公司，也讓阿里巴巴能否納入恆生指數的問題浮出檯面。

據港媒報導，恆生指數公司行政總裁關永盛6日表示，計劃於未來1、2周就同股不同權公司，以及第二上市公司是否適合納入恆生指數及恆生國企指數等問題向市場諮詢，預計5月會有結果。

報導稱，若恆生指數公司屆時拍板同股不同權與第二上市公司，符合納入上述指數資格，阿里巴巴與美團、小米，最快有望於恆生指數5月季檢討時一同躋身藍籌股。

百度美股3日收報133.8美元，下跌3.2％，一年來累計下跌17.7％。截至台北時間6日晚間6時40分，百度在美股盤前報132.48美元，跌幅為0.99％。