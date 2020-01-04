小米狂攬英才 組手機復仇者聯盟

2019年底就頻繁調整人事的大陸品牌手機小米，剛進入2020年就接連發布手機重量級要角加盟，繼日前的前聯想手機負責人常程之外，3日晚間小米又宣布小辣椒手機創辦人王曉雁加盟，展露攬天下英才打造復仇者聯盟，揮兵5G時代的決心。

小米日前剛宣布「常掌櫃」常程加入小米擔任集團副總裁，負責手機產品規劃。由於小米在一年前、2019年的1月2日也曾高調宣布前金立總裁盧偉冰的加盟，盧偉冰在加盟後一年，為紅米手機立下戰功，2019年底晉升小米中國區總裁。

盧偉冰案例的成功，使眾人猜測小米希望同日加盟的常程也走上相同道路，與雷軍、盧偉冰成為小米手機的新三駕馬車，外界也調侃，可以開始猜測小米2021年1月2日會找到哪位手機要角加盟。

結果不用等到一年，小米立即在一日後（3日）宣布，小辣椒手機創辦人王曉雁加入小米，出任中國區副總裁兼銷售二部總經理，向盧偉冰匯報。

王曉雁於2012年創辦小辣椒手機，以學習小米互聯網手機的模式起家。加上盧偉冰、常程，小米近年頻繁招攬手機同業高管、要角的模式，頗有打造復仇者聯盟揮軍5G手機市場的意圖。5G手機是小米2020年的首要目標，雷軍日前喊出，小米未來5年將斥資人民幣500億元在「5G＋AIOT」戰場上。

小米3日也宣布中國區的組織調整，成立三大銷售部細分手機通路的職掌，其中中國區副總裁張劍慧兼任銷售一部總經理，負責小米網、小米之家、授權店業務。王曉雁負責的銷售二部則主攻電商。另外，于澎出任銷售三部總經理，負責電信商業務、NKA和DKA業務、專營店業務。