開年A股最悍 網紅股掀漲停潮

自2019年12月中旬開始，到進入2020年首周，大陸A股以星期六、引力傳媒為主的「網紅概念股」銳不可擋，被市場瘋狂炒作，跨年當周股價都有兩位數漲幅。即便有公司發出公告做出風險提示，股價仍有如坐上噴射機，網紅股也成為2020年開年A股最強勢的概念股。

綜合陸媒4日報導，A股2020年開年受惠中國人民銀行宣布降準效應，股市開紅盤之際，網紅經濟也隨著李佳琦、李子柒、薇婭等超級網紅頻繁曝光，成為近期資本市場追逐焦點，包括深市的星期六、滬市的引力傳媒等網紅經濟概念股行情火爆，接連拿下漲停板。

以1月3日來看，A股收跌0.05％，深證成指小漲0.17％，但當日網紅股卻拿下6.6％的漲幅。將時間放遠一點，自2019年8月底創階段新低以來，A股網紅經濟指數持續震盪上行，已累計漲逾36％，成為大陸互聯網電商領域最火爆的概念股。

其中、指標股之一，來自廣東佛山的鞋廠星期六，過去與百麗、達芙妮、千百度、天創時尚並稱為大陸女鞋五巨頭，為大陸首家A股上市的女鞋品牌，其股價於1月3日再度漲停，為該股自2019年「雙12」後拿下的第12個漲停板。

而曾參與「跑男」、「爸爸去哪兒」等愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV多家大陸主流媒體節目後期製作的引力傳媒，在過去的11個交易日拿下了9個漲停板，股價從2019年12月18日迄今累計大漲達126％，市值從人民幣（下同）23億元飆漲到逾50億元。短線過熱下，公司五度發布風險提示，聲稱相關網紅業務還不成熟。

市場分析人士表示，2018年在短視頻、直播的快速普及，以及隨著抖音、快手等直播平台迅速崛起，業者利用明星網紅、草根大V等KOL背書，催動以內容經濟、粉絲經濟為基礎的網紅帶貨模式。

譬如，李佳琦與薇婭兩位網紅主播，在2019年「雙11」分別達成近30億元成交額，這個數字甚至超過許多A股上市公司一年的營收。尤其李佳琦曾創下在5分鐘內賣出1.5萬支唇膏的紀錄，更成為市場津津樂道的話題。