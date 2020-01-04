大陸成全球第二大綠色債券市場 2020年前景好

近年市場上普遍關心大陸的債務問題，但惟有綠色債券，因為大陸官方支持與迎合市場潮流，得到快速成長的機會。時至今日，大陸已成為全球第二大綠色債券市場，預計2020年綠色債仍有廣闊發展空間。

證券日報報導，所謂的綠色債券，指的是那些旨在為能解決氣候變化問題的專案而進行融資的債券，它們可以由政府、銀行、市政機構或企業發行。近年中國大陸政府厲行節能減排，鼓勵企業發行綠色債券。

從歷史發展來看，第一檔綠色債券由歐洲投資銀行2007年發行；2014年，第一套國際標準「綠色債券原則」發佈，企業綠色債券的發行量開始上升。2015年，全球綠色債券市場規模約400億美元；而截止到2019年第三季，規模已經接近1,900億美元，2019年全年的發行規模預計將超過2,500億美元。

就大陸方面來看，自2015年12月開始，中國人民銀行和中國國家發改委分別發佈綠色債券發行相關指引，正式啟動綠色債券，短短4年間就迎來蓬勃發展。

公開資料顯示，大陸已是全球第二大綠色債券市場，2018年全年共發行128檔綠色債券，累計發行金額為人民幣（下同）2,203.53億元，較2017年全年增加了6.6％，高於全球市場增速。2019年前10個月，大陸共發行150檔綠色債券，累計發行金額共2,371.43億元，這一金額占全球同期綠色債券發行規模的16.2％。

專家指出，大陸發行綠色債券的快速增長，除了官方鼓勵之外，還得益於幾個因素，包括對於債券發行人而言，希望透過發行綠色債券改善企業形象，吸引新的投資者以支援長期項目。而從投資者的角度出發，與氣候環境相關的投資需求也在顯著上升。預料在2020年，大陸的綠色債券依然可保持成長勁道。

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