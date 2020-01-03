擺脫華為專屬 海思對外銷售晶片

華為旗下IC設計公司海思半導體的對外銷售道路越來越清晰，海思近期正式披露公開銷售的晶片產品，準備轉型向華為之外的其他企業供應晶片，加強華為在產業、國際上的話語權。

EE Times報導，海思半導體近期發布公開銷售的晶片產品、新成立晶片外銷部門等，並有更改部分產品線命名、擴張業務進入幾個新細分市場舉措，這些動作反映出海思要開始大力向華為之外的企業供應晶片，擺脫「華為專屬」的標籤。

報導稱，除宣布公開銷售的4G通訊晶片，海思可能從率先從安控領域切入至更廣泛包含車載等場景的感知計算領域。而海思也整合如電視等家居領域產品線、擴大連接性業務，瞄準顯示器、汽車、機器人等熱門領域。

海思在2019年10月就曾披露，將向物聯網行業開售4G通訊晶片巴龍711，踏出對外發售的第一步。而海思最新設立等同於外銷晶片業務部的上海海思技術有限公司，目前對外銷售包括巴龍711、基頻晶片Hi2152、射頻晶片Hi6361、電源管理晶片Hi6559，先主攻物聯網通訊晶片領域。

集微網引述大陸工業業者分析，在採購上對比德儀，海思有價格便宜、接受小單、交付時間快、不用美元結算甚至製程上的優勢。芯謀研究首席分析師顧文軍表示，海思挾體量、成本優勢對外販售晶片，對電源管理、射頻等領域設計公司有劇烈影響。

同時，外界也猜測，海思轉型的舉動也與美國制裁華為有關。海思解禁下，華為有望增加營收一顆大引擎，且在當前海思晶片「備胎轉正」的策略下，對外銷售也讓海思多一個練兵場。

據中國半導體行業協會IC設計分會2019年11月披露的數據，大陸IC設計2019年營收最高的企業，全年預估有人民幣（下同）842億元營收，遠高於第二名的120億元。雖然數據未披露企業名，但外界料非海思莫屬，且海思在2019年未受美國制裁影響，營收還大增68％。

近年海思的實力快速攀升，成為與高通並列少數能供應5G手機晶片的供應商，倘若海思晶片能順利打入全球設備供應體系中，成為難以替代的一部分，華為在產業部署上也更有話語權，在國際角力上也添增一面免死金牌。不過相較於較難打入、正在萎縮的手機市場，海思則選擇重點切入物聯網領域進行拓展。