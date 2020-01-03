小米設備爆隱私漏洞 遭谷歌停用

大力發展物聯網領域的小米陷入隱私洩露疑慮，有外國用戶發現，其在將小米鏡頭連接到谷歌智慧音箱的螢幕上，卻看到他人房間內的影像，谷歌迅速禁用小米設備，小米3日股價亦跌近3％。

小米3日下午對此事回應，已發現此Bug並修復完畢，目前已和谷歌溝通，待雙方共同測試完善後，會適時重新上線。

新浪科技報導，有用戶在知名社群網站Reddit上表示，在1日時用Google Nest Hub連接小米米家安全鏡頭後，竟然看到他人房屋內部的影像，且反覆經過多次測試，每次都出現不同家庭中的畫面。此事引起網上熱烈討論，探討究竟是小米還是谷歌產品的漏洞，又或是遭到駭客攻擊等現象。

谷歌在美西時間2日回應表示，經了解此現象與Google Nest Hub無關，目前已經禁止小米所有智慧家居產品訪問其AI控制集成中樞Nest Hub與谷歌AI語音助手。

受此事件影響，小米3日股價日內承壓，早盤開高不久後迅速轉跌，收盤前跌幅再擴大，收跌2.85％報10.9港元，回吐2日的大漲。

小米3日下午表示，已在2日獲悉海外銷售的Mi Home Security Camera Basic 1080p，在通過Google Home Hub連接Google帶螢幕音箱時，有些微機率出現接收到其他Google用戶帳號下鏡頭串流畫面的Bug（程式錯誤），這是2019年12月26日上線的一項測試新功能所致，已在2日17時暫停該服務並修復相關Bug。

小米表示，部分條件導致該情況，出現機率極小，經查有符合該條件的用戶總數為1,044人，其中只有極少數可能受到影響，而大陸用戶則不受影響。目前已和谷歌溝通修復Bug，待測試完善後會適時重新上線。

手機、5G、物聯網時代當道，但資通訊產品背後潛在的風險問題也格外受到關注。此前大陸安控大廠如海康威視曾有警用鏡頭疑遭境外人士駭入的情形，而2017年大陸國家信息安全漏洞共享平台也曾發布報告，示警海康威視、大華等大廠的鏡頭存在漏洞風險。