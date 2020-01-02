哈囉單車 全押給螞蟻金服

風行一時的「中國新四大發明」之一共享單車，在2018年跌落神壇後，至今未見起色。近年受到大陸電商龍頭阿里巴巴重點扶持的哈囉出行，也傳出由於未能盈利，已將全數700萬輛單車抵押給螞蟻金服，共享單車逐漸成為資本巨頭的遊戲。

36氪2日引述人行徵信中心文件指出，哈囉出行主體上海鈞正已在2019年12月4日將包括目前以及將來所擁有的全數717萬輛單車資產，抵押給螞蟻金服全資子公司上海雲鑫，期限為三年。

哈囉出行曾在2017至2018一年的時間中，三度向螞蟻金服借款，規模分別為5億元人民幣（下同）、5億元、18億元。

如今第一筆5億借款已經還清，雙方再次簽署浮動抵押協議，將單車作為擔保財產。哈囉出行對此表示，和螞蟻金服的動產抵押是一直存在的，12月4日是正常展期，公司財務狀況良好。

報導分析，螞蟻金服在2017年12月、2018年9月分別參與哈囉出行3.5億美元和40億美元的融資。2019年6月，一度傳出阿里巴巴還將加碼哈囉數億美元，但遲遲沒有消息，可能是哈囉出行長期未能盈利使得阿里巴巴失去耐心。

共享單車曾在大陸風靡一時，2016年聲勢達到頂峰，業內兩大企業ofo小黃車、摩拜單車還跨足海外，加上其他業者，大陸街道上一度有十多種不同顏色（品牌）的共享單車。但隨著共享經濟盈利疲軟、燒錢過快的問題顯現，共享單車產業快速殞落，成為背後金主博弈的棋子。

譬如，阿里巴巴曾經扶持的ofo小黃車，曾在2018年初兩度將共800萬輛單車抵押給阿里巴巴，換取17.7億元的融資。但由於燒錢規模太大，ofo至今仍陷入債務危機，且阿里巴巴有意獲得更多股權，但因ofo創辦人戴威仍欲緊握主導權，雙方僵持不下。

由於ofo小黃車不想放權，股東阿里巴巴與滴滴近年分別轉向其他標的，滴滴收購小藍單車發展自品牌青桔，阿里巴巴則是扶持哈囉單車。外界猜測，此次哈囉單車資產抵押給阿里巴巴，可能代表距離併入阿里巴巴不遠，共享單車將成為阿里巴巴、美團、滴滴等網路巨頭之間的遊戲。