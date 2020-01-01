習川北京會 北韓問題成焦點

美國總統川普美東時間2019年12月31日宣布，他將於2020年1月15日在白宮與中國簽署一項龐大且全面的首階段貿易協議，此外，他將在之後前往北京，與中方啟動第二階段貿易談判。外界期待「習川會」或將於北京登場，且隨著近期朝鮮半島局勢有所升溫，預料北韓問題屆時也會是雙方晤談焦點。

中美於2019年12月13日達成首階段貿易協議，美國表示中國將在未來兩年內採購價值高達2千億美元的美國產品，並解決保護智財權、強制技術轉移的問題。作為回報，美方將分階段對中國產品取消加徵關稅。

路透1日報導，川普在當日發推文稱，他將與中國高層代表簽署首階段協議，並在之後前往北京，開始第二階段貿易協議談判。

此前，川普曾表示他將與中國國家主席習近平舉行簽署協議。但南華早報近日引述消息人士說法稱，中國國務院副總理劉鶴，將於本周六（4日）前往華府與美國簽署協議。

華爾街日報報導，中美首階段貿易協議並未涵蓋一些重要內容，這些領域包括中國政府對當地企業補貼，特別是對國有企業的補貼。中國政府對鋼鐵產業、造船產業和石油產業等領域的直接和間接補貼，投入超過了年度產值的3％。

分析指出，中國政府這樣的做法，導致美國公司難以與其競爭，這也是中美貿易談判長期未能取得顯著成果的原因。因此，川普此次親自前往北京與中國政府進行第二階段的貿易談判，預計將針對這個問題進行磋商，以解決雙方分歧。

另一方面，北韓局勢近期不斷升溫，引起美國高度關注。習川兩人在2019年12月20日晚間通話時，曾就北韓問題交換意見。

由於中國與北韓的關係良好，中國在半島問題上的態度一直被美方視為與北韓領導人金正恩交涉的重要指標，尤其在中日韓三國近日達成實現朝鮮半島無核化，推動朝美對話的共識後，中國在北韓問題上扮演著重要角色。

報導稱，川普此行前往北京，除了與中國進行第二階段貿易磋商外，北韓問題預計將成為雙方談判焦點。若川普能夠在貿易協議、北韓問題與中國達成共識，對其2020年爭取總統連任而言，將會產生莫大幫助。