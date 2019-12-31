聯想手機業務換帥 趙允明代管

在聯想控股創辦人柳傳志31日卸任董事長職務之際，聯想集團副總裁、手機業務負責人常程因個人家庭因素也於同日離職。常程的工作，將由曾任華碩營運長的聯想集團副總裁、移動亞太新興市場負責人趙允明代管。

2019年港股於12月31日封關，一年以來聯想系表現分化。聯想集團31日收報5.23港元，跌幅0.38％，一年來累計漲幅為1.9％。聯想控股31日收報17.68港元，平盤，一年來累計跌幅為11.6％。

界面新聞31日報導，趙允明31日發布公開信指出，將暫時兼任新興市場產品開發部門負責人並親自參與日常管理，直到找到合適的人選接替。現有的管理團隊將直接向其匯報，未來產品開發團隊將繼續肩負重振聯想品牌智慧手機、重振新興市場手機業務的重要使命。

趙允明在科技產業有超過30年資歷，在1997年加入英特爾（Intel）後，於英特爾服務長達20年，曾在台灣與美國擔任英特爾多項銷售業務及管理職位，趙允明於2016年升任亞太暨日本區業務總經理。隨後在2018年加入華碩擔任營運長，但於2019年1月離職。2019年7月，趙允明正式加盟聯想。

科創板日報報導，此次人事異動後，聯想集團中國區手機業務在四年半時間更換五位負責人。2019年11月上旬，聯想集團公布截至2019年9月30日六個月業績，期內移動業務收入下降7％，降至30.12億美元，占營收比重約11.5％。

目前聯想集團的移動業務經營規模正不斷收縮。有傳言稱，聯想先前一直未對外透露此次常程的離職消息，猜測未來聯想可能放棄大陸手機業務而專注海外市場。