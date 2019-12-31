2019年陸股封關 滬指站穩3,000點

2019年陸港股市於12月31日封關，與2018年最後交易日收盤價相比，2019年上證指數全年大漲22.3％，為2014年以來最佳表現。深成指累計飆漲44.08％，漲幅高居亞股第一，在全球主要股指漲幅中屈居第二，僅次於俄羅斯RTS。恆生指數累漲9％，位居全球主要股指後段。

新浪財經報導，上證指數31日收報3,050.12點，漲幅為0.33％；深成指收報10,430.77點，漲幅為0.63％；恆生指數31日下午休市，午盤收報28,189.75點，跌幅為0.46％。

2019年A股市場兩極分化，績優股與科技股普遍大漲，而部分的中小型股重挫。科創板自7月22日開板以來，包括小米集團董事長雷軍實際控制的公司金山辦公在內，共有六檔個股累計漲幅超過200％。除久日新材、卓越新能、傑普特三檔個股外，2019年科創板個股均上漲。

在A股各類股中，2019年以來，以智慧音箱概念股累計漲幅最高，截至31日，該類股漲幅逾133％，消費電子類股漲幅超過88％。另外，半導體、豬肉類股漲幅均逾70％，券商類股漲幅逾50％。

另一方面，2019年外資大舉進駐A股。據香港經濟通通訊社報導，2019年全年外資透過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨買入A股達人民幣（下同）3,517.43億元，創互聯互通機制開通後以來的新高，較2018年2,942.18億元的全年淨買入規模，約增加19.55％。

展望A股2020年表現，報導援引前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，2019年外資流入A股的資金量達3,500億元，超出預期。2020年將會延續A股慢漲長漲的走勢，上證指數在站穩3,000點的基礎上，約有20％的上漲空間。

港股市場方面，中信海外策略分析師楊靈修認為，展望2020年，樂觀看待海外中概股的表現，預計恆生指數與MSCI China分別有10％、15％的漲幅空間，同時看好內需驅動的消費與國產替代的科技股。