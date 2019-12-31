華為：2020年生存是第一優先

美國2019年5月將大陸資通訊大廠華為列入實體清單，讓華為海外業務大受影響。華為高管31日表示，2019年華為營收為人民幣（下同）8,500億元，年增約18％，間接透露2019年下半年業績增速遭遇亂流。華為表示，未來幾年是公司消費者業務關鍵期，並坦言：「明年（2020年）將是艱難的一年。」

綜合陸媒報導，2020年到來前夕，華為輪值董事長徐直軍、消費者業務總裁余承東12月31日向員工發表新年致辭，除披露在美方禁令壓力下的2019年業務概況，也點出2020年發展重點。徐直軍表示，對華為來說，2020年將是艱難的一年，「生存下來是第一優先」。

徐直軍透露，預計華為2019年銷售收入逾8,500億元，年增18％左右；其中智慧型手機發貨量達2.4億支，穩居全球第二。外界最關注的5G業務方面，全球已有700多個城市、世界500強企業中的228家，選擇華為作為其轉型合作夥伴。

徐直軍稱，「儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗。」華為在2019年初訂下的年度銷售目標為1,250億美元（約合8,700億元），智慧型手機發貨量為2.6億支，年增三成。

華為往年會在3月公布上一年的全年財報，徐直軍雖未談及華為2019年的利潤與增長，但全年營收年增18％的訊息，也揭露2019年下半年華為的經營壓力。華為財報顯示，2019年上半年營收為4,013億元，年增23.2％；據此估算，華為下半年營收約4,487億元，年增僅13.5％，增幅不僅遜於上半年，也遠落後2018年同期的23.4％。

徐直軍提到，2020年華為將繼續落實五年20億美元的研發投入，打造可信高品質產品與解決方案；把一切不適應提升競爭力的機構合併、裁減，人員轉行，並確保供應安全和業務連續性。

另外，面對美方禁令，谷歌等美企可能斷供威脅下，余承東強調，2020年要堅定打造HMS（華為終端雲服務）和自家的操作系統「鴻蒙」生態，不追求短期商業利益，用幾年時間逐步恢復海外業務總量。未來五到十年，華為將以智慧型手機為核心，打造平板、PC、VR、智慧穿戴、智慧音箱等智慧全場景。