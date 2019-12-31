聯想手機部門掌門人常程今離任 趙允明接手

大陸PC大廠聯想集團再傳高層人事變動。集團副總裁、手機業務負責人常程於今（31日）起離職。聯想中國區表示，常程的工作將由聯想集團副總裁、聯想移動亞太新興市場負責人趙允明代管。

界面新聞報導，有傳言稱，聯想先前一直未對外透露本次常程的離職消息，猜測未來聯想可能放棄大陸手機業務而專注海外市場。

常程31日早上在個人微博宣布離職消息，並列出多年在聯想的工作歷程，最後表達「19年成長在聯想，感悟、感謝、感恩」。

報導稱，趙允明發內部信指出，常程由於個人家庭原因離職，他將暫時兼任新興市場產品開發部門負責人，參與日常管理，直至找到接替人選。現有的管理團隊將直接向趙允明彙報，未來產品開發團隊將繼續肩負重振聯想品牌智慧手機、重振新興市場手機業務的重要使命。

常程於2000年加入聯想，擔任手提電腦事業部研發總監，負責電腦、筆電和智能手機的研發工作；在2011年，任聯想集團副總裁兼行動端到端軟體平台總經理，並專注行動互聯業務，研發Yoga平板電腦和K900智能手機等。

而趙允明在科技產業有超過30年資歷，在科技圈人脈廣，跟電腦業界關係很好。趙允明1997年加入英特爾後，在英特爾服務長達20年，曾在台灣及美國擔任英特爾多項銷售業務及管理職位，2016年趙允明升任亞太暨日本區業務總經理。隨後於2018年加入華碩擔任營運長，但於2019年1月離職。2019年7月，趙允明正式加盟聯想。