中美首階段協議就快簽了 劉鶴傳1/4赴美

中美傳出近日即將簽署第一階段協議。消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴本周六（4日）將率領談判代表團前往華盛頓簽署第一階段協議，持續超過一年的貿易戰局勢有望降溫。

香港南華早報引述消息人士稱，「華盛頓日前已發出邀請函，而北京政府已接受邀約」，劉鶴將於本周六率團前往華盛頓，中國談判代表團將在美國逗留幾天，預計將與美國談判代表簽署第一階段協議。不過，中美官方尚未證實相關消息。

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）12月13日曾表示，中美雙方已完成首階段貿易協議，預計2020年1月初，由兩國部長級官員在華盛頓就協議文本進行簽署。

然而，美國總統川普在聖誕節前指出，他將與中國國家主席習近平舉行簽署協議的儀式。但中國官方並未證實中美元首將親自出席簽署儀式，且習近平近期並無出訪計畫，雙方元首要在短期內簽署協議恐有一定挑戰。

根據中美達成的第一階段協議，美國宣稱中國在未來兩年願意採購價值高達2,000億美元的美國產品，涉及產品範圍包括：製造業、能源、農業、服務業等領域。此外，中國也承諾保護智慧財產權和技術轉移。

作為回報，美國將降低對中國產品加徵的關稅，包括取消原訂12月15日實施的新加徵關稅措施，而美國在9月1日對價值1,200億美元的中國產品所開徵的關稅，關稅稅率則由15％降低至7.5％，但美國稍早對2,500億美元中國產品加徵的25％關稅將維持不變。