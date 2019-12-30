陸豬價回落 兩月降兩成

農曆春節日近，大陸官方繃緊神經，確保豬肉供應無虞成為工作重點。大陸農業農村部副部長于康震30日表示，截至12月27日，豬價已較為11月初回落18％，供需緊張態勢出現緩解。下一步也將督促地方落實三年內生豬生產恢復正常產能的目標，務求年前豬肉、牛羊雞肉、雞蛋等價格保持平穩。

新華社報導，于康震30日出席國新辦記者會時表示，9月以來，隨著多項促進生豬恢復生產政策的推出，11月份起豬肉供需不均的情況有所緩解。以上周五（12月27日）全國批發市場平均豬價每公斤人民幣（下同）42.89元來看，已較11月1日豬價高點的52.4元下降18.15％。

他並強調，要鞏固當前生豬生產，確保2020年元旦、農曆春節和3月份全國「兩會」期間豬肉市場基本穩定，繼續防控非洲豬瘟疫情。此外，還要求各級部門儘速成立「恢復生豬生產協調辦公室」，督促地方依照「加快生豬生產恢復發展三年行動方案」，確保2021年生豬產能可恢復常年水準。

為避免豬價攀升推升民怨，大陸國務院副總理胡春華在11月、12月兩度表態要確保豬肉供應與豬價基本穩定，甚至祭出重話「要充分認識抓好生豬生產的極端重要性」。進入12月以來，大陸官方更四次向市場投放中央儲備冷凍豬肉，以保障供應無虞。

海關總署30日也宣布，2019年大陸新增16個國家的肉產品准入，同時還擴大21個國家已准入肉產品的品種範圍。海關數據顯示，今年前11個月，大陸共進口豬肉183.8萬噸，年增率高達66％。海關總署並稱，將推動落實自2020年1月1日起實施的降低凍豬肉進口暫定稅率等政策。