反送中衝擊 陸客訪港暴跌9成

香港旅遊業今年受到「反送中」示威活動影響，大陸訪港旅遊團的登記量於9月至12月出現多達9成跌幅。對此，香港旅遊界立法會議員姚思榮28日表示，每年農曆年節期間陸客為訪港主力，但最近不僅聖誕節期間陸客不願訪港，旅館業界也看淡農曆新年的市況。

香港電台28日報導，姚思榮在參加該電台節目時表示，香港部分旅館大幅降價，平均調降5成，甚至有價格降至100～200港元，顯見業者難以持續經營，數百家旅館可能轉型為月租，或不續租約結束營業。他強調，如果未來數星期不再出現（示威者）衝擊商場等情況，相信春節情況會比聖誕節檔期好。

對於如何宣傳、吸引旅客訪港，姚思榮指出，香港市民要先恢復消費信心，就會向大陸親戚朋友推薦，進而產生宣傳效果。但因先前「反送中」釀成警民激烈衝突，短期內要扭轉外來遊客的印象並不容易。

香港旅遊業議會主席黃進達則在節目中表示，2019年9月至12月大陸訪港旅遊團的登記量年減8至9成，一方面除了受到「反送中」影響，也跟2018年高鐵及港珠澳大橋開通效應，造成基數較高有關。

黃進達指出，現在大陸訪港旅遊團由以往的每日200團，陡降至10～20團，造成香港本地導遊、領隊、司機等從業人員都要做其他零工為生，例如保全或餐飲。針對農曆年節檔期，黃進達表示，農曆新年期間旅行團訪港數量一向不多，主要以自由行為主，相信香港旅發局所舉辦的新春嘉年華活動仍可吸引遊客訪港。

另一方面，香港旅發局近日以「時局不合適」為由，取消元旦跨年的維多利亞港煙火秀，為補償市民，改以線上倒數活動，並預估將準備上萬份獎品供市民抽獎。