年增5.4％ 11月工業企業利潤負轉正

受工業生產和銷售增長加快，以及生產者物價指數（PPI）降幅收窄影響，大陸國家統計局27日公布11月規模以上工業企業利潤增速由負轉正，年增5.4％，創八個月新高。不過分析認為，雖在政策作用下工業企業利潤轉好，但經濟下行壓力仍大，海外經濟也還在放緩，預計企業盈利修復過程會較緩慢。

統計局數據顯示，11月規模以上工業企業實現利潤人民幣（下同）5,939.1億元，年增5.4％。此前10月的利潤總額則年減9.9％。累計2019年前11月，工業企業實現利潤總額5.61兆元，年減2.1％，跌幅比前10月的年減2.9％收窄0.8個百分點。

統計局工業司高級統計師朱虹解讀，初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比10月回升4個百分點。儘管11月工業企業利潤增速由負轉正，但也要注意當前經濟下行壓力仍大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定依然存在。

分企業類型看，私營企業和小型企業利潤增速加快，國有控股企業和外商及港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正。分行業看，2019年前11月，在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額呈正成長，其中電力、熱力生產和供應業利潤總額年增達兩成。另外，13個行業利潤衰退。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華分析，工業企業利潤改善，一方面反映工業製造業在經歷一年半的去庫存後，部分企業補庫存意願正在改善，另一方面，政府一系列總需求托底政策有所顯現，中小企業經營狀況與積極性略有改善。但周茂華表示，由於海外經濟仍在放緩，全球商品價格難大幅走高，加上大陸國內經濟仍面臨下行壓力，預計企業補庫存較比往「工業週期」緩慢，利潤會回暖但步伐緩慢。

西南證券宏觀團隊看法樂觀，指出量價齊升將驅動企業繼續改善。穩增長政策發力下，基建將保持回升，內需將逐步企穩回暖；而全球經濟保持平穩，疊加中美貿易摩擦緩和，外需也將出現修復。