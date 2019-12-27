李禮輝使命打造 兩岸金融共同市場

2019年兩岸企業家峰會閉幕大會上，中國銀行前行長、峰會金融產業合作推進小組陸方召集人李禮輝在台上發表總結，即便兩岸互動因政治因素前景堪慮，但他論及兩岸金融開放、金融合作、金融創新、金融交流四大方面看法時，擘劃未來一年的重點工作，方向與項目均具體明確，看得出其推動兩岸業者攜手打造「金融共同市場」的使命和決心。

李禮輝與台灣結緣始於1996年的一場金融學術研討會，至今已二十餘年，來台不下數十次，對台灣金融發展了解甚深。他最為台灣民眾所知的就是在2012年帶領中國銀行這家大陸國有大行突破重重困難，成功在台灣設立分行，也是第一家在台灣設分行的大陸銀行。

兩年後，李禮輝因年齡因素卸任中行行長一職，但仍心繫兩岸事務，致力推動兩岸金融交流。對大陸本土金融業，他投入金融在新科技方面的創新，擔任中國互聯網金融協會區塊鏈研究工作組組長，在兩岸合作上，於2018年7月出任了兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組陸方召集人。

11月的兩岸企業家峰會期間，多數陸方代表因當前兩岸情勢而對台媒採訪低調謹慎，但李禮輝欣然接受此次專訪，從大陸金融業的不足、未來方向，以及台資金融業者在大陸擴大開放後的優勢，以及如何搶占商機，都能鏗鏘有力地侃侃而談，對兩岸金融合作的看法鞭辟入裡。

訪談中，李禮輝多次強調，大陸會持續對台灣擴大開放，共享大陸發展機遇，門只會越開越大，即使當前兩岸關係冷凍已久，他仍樂觀看待有許多合作仍能由民間展開，只要雙方業者「多研究研究」，還是有很多金融業務是兩岸能互利共贏、共創商機的。

記得李禮輝在兩岸企業家峰會總結時，以此做為結語：「將研究兩岸金融業實現互融互通的具體路徑，努力建設兩岸金融共同市場」，兩岸金融產業合作將如何互融互通，自兩岸僵局中脫穎而出？相信業界都十分期待。