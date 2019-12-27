今(12/27)日大陸地區相關重點新聞，摘要如下：

1.大陸社科院：不能讓經濟增速跌破6％

中國社科院學部委員余永定近日表示，面對當下的經濟形勢，不能讓經濟增速跌破6％，必須要採取擴張性的財政政策，重點依然是基礎設施投資。

他之前接受新京報專訪的內容稱，需要抑制經濟增速的進一步下滑，以防形成惡性循環；同時就業和外部環境亦需國內增長對沖。

余永定表示，當前中國經濟的基本形勢有兩個特點，第一個特點是經濟增長速度持續下滑；第二個特點是，中國的核心通貨膨脹率依然很低。從工業生產表現看，中國PPI在最近連續幾個月進入了負增長區間。

他說，「面對當下的經濟形勢，在現有真實的經濟增速的基礎上，我們要不要、值不值得、能不能夠抑制經濟增速進一步下滑？對這三個短期的宏觀問題，我的答案都是肯定的。」

他並指出，需要抑制經濟增速的進一步下滑，因為GDP增速的持續下跌形成的悲觀預期導致投資、消費減少的趨勢愈加明顯。總需求減少會導致GDP進一步下跌，形成惡性循環。

中國11月豬肉價格較去年同期翻倍，繼續推高CPI漲幅並刷新近八年高位。預計未來幾月，在豬肉供給短缺因素未完全解決的情況下，中國通膨還將高位運行；但PPI連續五個月負增長顯示內需仍不旺，隨著豬價等結構性因素逐步消退，CPI漲勢可能已是強弩之末。

余永定指出，從就業形勢看，表面上似乎目前問題不大，但實際調查研究中發現，大家也並非十分樂觀。

從增長和改革的關係看，良好的經濟形勢可以為改革創造更有利的條件；從外部環境看，中美貿易摩擦對中國經濟的影響可能將進一步顯現，需要有國內增長來對沖。

他同時強調，如果中國不存在嚴重通貨膨脹狀態（例如不超過5％）、更不存在加速的通貨膨脹，如果國債收益率很低，公眾和金融機構都願意購買國庫券，政府就可以實施更具有擴張性的財政、貨幣政策，力爭使經濟增速有所上升。

余永定說，很多人反對擴張政策，是因為擴張政策受到M2／GDP過高、政府債務問題、僵屍企業、企業槓桿率高等因素制約。他說，不應低估地方政府債務問題的嚴重性，但是也不要過高估計地方債務問題的嚴重性，更不要因為地方債嚴重就認為中國的經濟增長速度必須降下來，就不能採取擴張性的財政貨幣政策。

對於財政擴張的方向，他也指出，在消費和出口需求增長速度難以進一步提高，而政府又不希望通過信貸擴張刺激房地產投資的情況下，基礎設施投資對增長的拉動作用難以替代。「在產能過剩情況下，作為一個發展中國家，政府更沒有必要對增加基礎設施投資猶豫不決。」

2.陸2020年地方政府專項債發行規模或增加10％

大陸財政科學研究院院長劉尚希26日表示，大陸可能允許地方政府在2020年增加發行約10％的專項債以扶持經濟增長。這一增幅預估小於一些分析師原本的預期。

路透27日報導，劉尚希的預測意味著，地方政府可能被允許發行約人民幣（下同）2.4兆元專項債用於基建項目。

中國政府2019年公布了一系列穩增長措施，允許地方政府發行2.15兆元專項債、削減稅費2兆元、還下調了存款準備金率與貸款利率以促進信貸。

劉尚希表示，財政政策力度不會減弱；他並補充稱，政府明年將提高財政政策的有效性。他說，預期明年專項債發行規模將比2019年增加約10％。沒有必要大幅增發。

一些分析師和政策顧問此前預計，大陸可能允許地方政府明年發行多達3兆元的專項債。大陸正試圖避免經濟出現更嚴重放緩。大陸財政部此前提前下達明年部分新增專項債限額1兆元，確保明年初使用見效。

中國第三季經濟增速放緩至6％，創近30年最低。劉尚希表示，只要就業保持穩定，2020年經濟增速可能達到6％或略高水準。

政策面消息人士透露，中國計劃將明年經濟增長目標設在6％左右，依靠增加基建支出來避免經濟急劇放緩。

劉尚希稱，與美國達成第一階段貿易協議可能給中國經濟帶來正面影響。清華大學經濟管理學院院長白重恩認同這種看法。

前中國人民銀行顧問白重恩說，他預計2020年經濟增長率與今年大致相當。今年圍繞中美貿易戰的疑慮令企業投資承壓。

美國和中國已經就第一階段貿易協議的條款達成共識，根據協議，美國將削減部分對中關稅，美國官員稱中國將大幅增加美國農產品和其他產品的採購規模。

分析師認為，貿易協議能夠緩解出口壓力，但仍需要進一步放鬆政策，以應對國內外需求低迷的局面。

白重恩還說，2020年中國基礎設施投資可能增長4％左右，增幅與今年一致。

3.港股開高走高 飆逾300點創近五個月高

隔晚美股三大指數再創新高，加上大陸工業利潤按月轉正，港股27日早盤飆逾300點。

恒指27日高開169點，甫開升幅曾收窄至136點，見28,000點暫時低，隨即見買盤湧現，暫時最多升313點，見28,177點，續創7月30日以來新高。截至9時57分，恒指報28,170點，升306點或1.1％，大盤成交額147.4億港元。

國企指數報11,177點，升141點或1.3％。

大陸房地產類股領漲大盤，碧桂園升3.3％；華潤置地升1.8％；恒大升3.4％；華南城夥萬達深圳打造新型商場，最新升6.4％；美的置業創新高，現升1.7％；綠城中國創逾一年高，現升2.7％；龍光升3％。

4.中國南方航空退出天合聯盟後 構建新型航空合作關係

中國南方航空將自2020年1月1日起正式退出天合聯盟。退盟後南航通過雙邊合作方式與法荷航、達美航、大韓航等天合聯盟夥伴繼續保持原有代碼共用合作同時。

此外，南航正式啟用「南航優享CZPriority」服務品牌，取代「天合優享SkyPriority」，確保南航金、銀卡會員以及以上天合聯盟合作夥伴Elite／ Elite Plus會員搭乘南航航班時享受的權益不變，包括優先值機、優先行李、優先登機等。

除天合聯盟合作夥伴，南航已加快擴大全球「朋友圈」，與 美航、英航、芬蘭航、阿酋、卡達、澳航、日航等開展雙邊代碼共用合作，網路通達世界各地，旅客可通過南航及其合作夥伴往返全球各主要城市。

南航退出天合聯盟（SKY TEAM）後台灣旅客權益將不受影響，後續多家天合聯盟成員繼續保持代碼共用合作，讓南航常客里程獎勵計劃「明珠俱樂部」會員繼續享有里程累積、兌換及精英會員服務權益。同時，通過新增更多合作夥伴，還為南方航空金銀卡旅客增加更多元的出行優享服務。

南航所構建的航空業新型國際合作關係將為廣大旅客提供更多的選擇、更便捷的出行。該航指出，顧客至上，用心做好旅客服務，這正是我們構建新型國際合作關係的初心和使命。

近年來，南方航空大力推進國際化發展，擴展全球網路、銜接國際標準、構建夥伴關係，讓公司國際化品牌形象和服務能力大幅提升。

南航目前兩岸直飛18條航線，包括廣州、上海、深圳、武漢、長沙、桂林、貴陽、鄭州、南寧、長春、哈爾濱、瀋陽、大連、汕頭、義烏、張家界、烏魯木齊及高雄-武漢等，飛往兩岸航班每週達到80多班。除此之外南航在新加坡、紐約等地設有69個國外營業部。

公司每天有3000多個航班飛至全球40多個國家和地區、224個目的地，形成了以歐洲、大洋洲兩個扇形為核心，以東南亞、南亞、東亞為腹地，全面輻射北美、中東、非洲的航線網路。

未來，還將圍繞公司發展規劃，秉持以市場和旅客為導向的宗旨，與廣大合作夥伴建立互惠互利的新型合作關係，為旅客創造更大價值。

5.OPPO：2020年不會有主動的5G換機潮

OPPO副總裁吳強透露說，在2020年的產品計劃中，人民幣（下同）3,000元以上手機將全部支持雙模5G。但由於5G場景缺乏，他認為，在2020年很難出現5G手機的主動換機潮。

或許與OPPO對5G的理解有關，其首次推出的5G手機Reno 3與其它廠商的5G手機相比，也存在部分差異化。

最近一個月來，榮耀V30、小米RedmiK30兩款手機接連將5G手機的起售價拉低至3,299元和1,999元，開啟「5G手機價格戰」。尤其是後者2,000元以下的價格更為驚人，也使得小米一時受到資本市場的肯定，股價重新站回10港元上方。

而OPPO選擇了價格戰之外的另一條路。Reno 3 Pro搭載了與小米Redmi K30相同的處理器驍龍765G，價格卻是後者的2倍，起售價3,999元。

為了支撐這一價格，OPPO為Reno 3系列搭配了90Hz刷新率、超輕薄機身、超級防抖等一系列賣點，並將其定義為「5G視頻手機」。

6.阿里北京總部正式奠基

大陸互聯網巨頭阿里巴巴集團北京總部園區27日正式奠基。這是阿里巴巴「北京＋杭州」雙中心、雙總部戰略正式落地，亦是阿里巴巴與北京市合作的新里程碑。

園區選址在中關村朝陽園北擴區，佔地186畝，總建築面積47萬平方米，總投資人民幣（下同）64億元，計劃於2024年建成。

阿里巴巴集團主席兼首席執行官張勇致詞稱，落地北京，集團對未來充滿信心，也願意用集團的數字化能力，讓這座城市變得更好、更宜居。

與北京的全面合作，將為阿里巴巴數字經濟體的生態帶來更加豐富的可能性，也會為首都經濟社會的創新發展注入全新的動能。