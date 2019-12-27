陸11月工業企業利潤升5.4％ 8個月新高

中國11月規模以上工業企業利潤轉跌為升，升幅是8個月高。

大陸國家統計局27日公布，11月規模以上工業企業實現利潤人民幣（下同）5,939.1億元，年升5.4％，升幅為8個月新高，因工業生產和銷售增長明顯加快，工業品出廠價格降幅收窄。10月份利潤年跌9.9％。

2019年前11月，工業企業實現利潤總額5.61兆元，年減2.1％，跌幅比前10月的2.9％，收窄0.8個百分點。

國統局工業司高級統計師朱虹解讀稱，初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比10月回升4個百分點。

儘管11月份工業企業利潤增速由負轉正，但也要看到，當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

朱虹表示，11月消費品製造業利潤按年增8.2％，增速比10月加快3.1個百分點；主要受市場需求有所回升、產品價格上漲等因素影響，化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖。

此外，私營企業和小型企業利潤增速加快，國有控股企業和外商及港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正。

2019年11月，在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額呈年增，13個行業減少。其中電力、熱力生產和供應業利潤總額年增長20.6％，專用設備製造業增長13.6％，電氣機械和器材製造業增長13.3％，非金屬礦物製品業增長10.7％。

石油、煤炭及其他燃料加工業下降47.2％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降42.3％，化學原料和化學製品製造業下降23.3％，汽車製造業下降13.9％。