陸補貼華為 美媒：撒750億美元

大陸通訊設備巨頭華為以民企自居，但神祕風格與美國指控也讓其一直被影射受到中國政府扶持。近日外媒估算指出，華為拿到中國政府稅費、貸款、土地優惠等「補助」約750億美元，使公司有充足後盾擴張市場。

華爾街日報透過研究估算指出，因為中國政府不遺餘力的支持，華為得以從一家小公司晉身成為全球通訊設備龍頭，甚至直逼手機終端龍頭的王座。

報導認為，中國透過稅收等財政政策補助、減免，以及信貸支援甚至土地競標上的扶持，十年來約提供逾750億美元的財政銀彈給華為，使華為快速竄起。報導引述部分分析師、華為客戶說法，這些中國金援使華為的產品能賣得較其他品牌便宜至三成，且在商業競標上能開出更低廉的價格，取得標案。

在稅收方面，由於大陸政府推行科技激勵措施，華為十年來約省下250億美元的稅費，且更早之前深圳甚至大陸中央政府就曾在一些稅收官司上支持華為度過難關。

同時，華為在近五年也以極優惠的價格取得東莞土地，約較市價省下20億美元，並累計得到官方16億美元的補助款。

貸款方面，該研究指出，近20年華為從中資銀行得到約160億美元的貸款。而中國進出口銀行、國開行等國務院領導的機構，甚至為華為客戶提供300億美元信貸額度，支持他們購買華為產品。

報導引述華為說法，其客戶使用這筆300億美元信貸的比例很少超過10％。且至2018年底，華為在資金使用上九成來自現金流和營運資金，僅一成來自對外融資，主要貸款機構也非中資銀行。

該研究認為中國補助華為的力度高於其他國際競爭對手，例如愛立信近五年並未得到國家補助款，諾基亞同期補助款也只有華為的6％，不過瑞典與芬蘭也都有提供電信行業的信貸支持。在美國，自2000年來也給予思科約445億美元的補貼、貸款扶持。

對此，華為26日發表聲明，抨擊該報導為不負責任的選擇性報導。華為重申，公司是一家100％員工持股民企，研發費用投入高於其他同業，與中國政府關係也沒有較其他大陸民企更特殊，與其他企業享受相同的高新技術企業支持，過去十年累計獲得的國內外研發相關政府補助金額不足收入的0.3％。