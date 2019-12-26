科創板帶旺 券商獲利近26億人民幣

2019年大陸證券市場最火熱的大事，莫過於7月底開市交易的科創板。目前科創板已有近70家上市企業，股價普遍上揚，讓當初跟投的大陸券商大發利市，27家券商共賺進將近人民幣（下同）26億元，其中以中金、中信、國泰君安三家賺最多，合計獲利佔總獲利4成。

新浪財經報導，在大陸官方支持及企業、機構熱情投入下，大陸科創板自7月22日開市交易以來話題不斷，截至2019年12月25日，科創板已發行上市68家公司，平均每個月有10多家企業上市。

從保薦券商的跟投情況來看，Wind資料顯示，參與科創板企業上市的27家大陸券商，跟投獲利合計達25.95億元。排名前三位的中金公司、中信證券、國泰君安，三家券商獲利合計達10.46億元，佔比為40.3％，而奪得榜首的中金公司獲利為4.27億元。

從科創板個股的跟投收益來看，有5檔科創板股票為保薦機構帶來的跟投獲利超過1億元。其中，金山辦公的保薦跟投機構以2.52億元的獲利居首；其次是心脈醫療，其保薦機構的跟投獲利達1.7億元；第三是瀾起科技，其保薦機構獲利為1.65億元。

資料也顯示，截至12月21日，大陸科創板企業IPO融資總額已突破800億元，當中以中國通號的融資規模最高，達到105億元；其次是金山辦公的46億元和傳音控股的28億元。

大陸券商業者預料，2020年科創板仍將延續2019年熱度，這是由於大陸政府有意活絡資本市場，近期向券商業界推出一系列的利多政策。

譬如，中國證券登記結算有限公司日前修訂「結算備付金管理辦法」，將股票類業務最低結算備付金收取比例由20％降至18％，預計可以為A股上市券商釋放約264億元資金，若按照2.5％的年化報酬率測算，可以產生約6.6億元的收入，有利券商利息收入。

天風證券表示，隨著大陸政府對創業板和新三板改革穩步推進、A股分拆上市制度上路、再融資和併購重組等政策鬆綁，2020年或將是A股股權融資大年，大陸投行業務收入可望年增20％。