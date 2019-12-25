信民協會成立 為兩岸關係找出路

前國安會秘書長蘇起25日表示，台灣進入民主社會以後，「我們知己，卻不知彼」。大陸對台灣的威脅越來越大，台灣的處境相當危險。除了知己知彼之外，更要懂得如何與大陸相處。他說，「日本和韓國跟它相處，老美也必須學會與它相處，台灣能夠不與大陸相處嗎」？

由旺報前社長黃清龍與多名學者正式成立兩岸關係研究智庫「信民兩岸研究協會」25日舉行成立大會。黃清龍表示，美國的單極獨霸地位已經不再。再者大陸崛起後影響力越來越大，甚至引起全球恐中效應，面對大陸的壓力，希望能夠藉著協會平台的力量，凝聚共識。協會以「信民」為宗旨，意即「相信人民、信仰民主、信賴民意」。

昨日成立大會上，多位學界、業界、媒體界人士蒞臨出席支持。此外，也有諸多貴賓以視頻表達祝賀之意，包括前美國在台協會理事主席卜睿哲、前立法院長王金平等人。

黃清龍致詞表示，2020年是兩岸關係的歷史交會期，2020年1月台灣大選、11月有美國大選；2021年是中共建黨100周年、也是第一個100年，2022年中共召開二十大，大陸國家主席習近平要尋求他的第三個任期，不可能不對台灣問題有所著墨。這些是台灣社會必須重視的嚴肅課題。

前國安會秘書長蘇起出席成立大會時則期許，信民協會平台能夠在知己知彼方面作出平衡，讓台灣與大陸和平相處。