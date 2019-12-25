習川會有譜 川普：中美元首很快將簽協議

美國總統川普美東時間24日表示，中美很快將簽署第一階段協議，且兩國元首將會舉辦一個簽署儀式。他強調，雙方均希望能夠盡快簽署協議，目前協議文本已在進行翻譯。

中美兩國在12月13日宣布達成第一階段協議後，雙方談判代表正進行協議文本翻譯、修改細節，預計將在2020年1月簽署協議。

路透報導，川普在海湖莊園對記者表示，中美元首將有一個簽署協議的儀式，「當我們會晤時，我們最終會簽署協議。協議已經敲定，目前正在進行翻譯」。

此前，外電引述消息人士報導，中國國家主席習近平不打算出席2020年1月在瑞士舉行的世界經濟論壇，中國計劃派遣中國國務院副總理劉鶴到華盛頓簽署貿易協議。美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）也曾稱，中美將在2020年1月初在華府簽署協議，但並非舉行「習川會」，而是由部長層級官員代表簽署。不過從川普最新的談話顯示，中美兩國元首近期將會面並見證協議的簽署。

中國方面尚未證實中美元首將舉行簽署儀式，雙方也還未宣布簽署協議儀式的時間與地點。

中國外交部發言人耿爽25日稱，中美兩國元首上周通了電話，在通話中，雙方談到了第一階段經貿協議問題，雙方的經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作，保持密切溝通。