陸穩就業加力 發布26條措施

當前大陸經濟成長面臨沉重下行壓力，已觸及官方穩就業目標。中國國務院24日發布26條穩就業措施指出，目前國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大，要挖掘內需帶動就業，並鼓勵汽車、家電、消費電子產品更新消費。

2018年8月，大陸政府為宏觀經濟發展定下以「穩就業」為首的「六穩」目標後，穩就業成為官方施政重點。但在中美貿易戰陰霾與經濟成長陷入疲軟下，2019年第三季大陸GDP成長率僅6％，創27年來新低，也讓大陸明年GDP「保六」成為各方關注焦點。

新華社報導，大陸國務院24日發布「關於進一步做好穩就業工作的意見」指出，當前國內就業形勢保持總體平穩，但國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大，要堅持把穩就業擺在更加突出位置，全力確保就業形勢總體穩定。

文件內容強調，要藉由挖掘內需市場帶動就業，鼓勵汽車、家電、消費電子產品更新消費，推進老舊汽車報廢更新，鼓勵限購城市優化機動車限購管理措施。同時，要培育壯大新動能來拓展就業空間，加快5G商用發展步伐，深入推進戰略性新興產業發展工程，加強人工智慧、工業互聯網等領域基礎建設投資和產業布局。

面對國際市場情勢變化，大陸近年致力推動內需市場，希望經濟結構轉型升級並穩定市場就業，大陸消費占GDP比重遂逐年提升，至2016年達到44.9％，但近年成長腳步停滯，2019年前三季消費占大陸GDP比重為42.5％。為了擴內需穩就業，2019年8月底大陸國務院推出20條促進商業消費措施，與本次26條一樣，將擴大汽車消費視作重點推動。

其實，2019年大陸汽車業陷入寒冬期，中汽協近日預測全年銷量為零成長。大陸國家統計局數據也顯示，2019年11月，大陸消費品零售總額年增為8％，但扣除汽車消費，年增可達9％，顯示應該扮演拉動消費增長角色的汽車消費熄火。

市場人士表示，面對2019年上半年新能源車補貼退出，加上2020年大陸將實施更嚴格的「國六」排氣標準，官方欲以汽車拉動整體消費，顯然要有更積極有力的舉措。