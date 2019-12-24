人行：明年債券違約風險仍大

大陸債券市場在2019年風險升高，債務違約案例激增，展望2020年，中國人民銀行24日仍做出示警。人行金融司司長鄒瀾表示，2020年債券市場形勢嚴峻，個體違約風險會繼續暴露，且下半年違約風險要高於上半年。

鄒瀾並點名，體質不佳的民營企業、高度依賴非正規管道的房地產企業和地方融資平台都是要重點關注的對象。

大陸企業債券違約情況逐年攀升，根據相關機構統計，2017年違規債券還僅有44檔，違約金額人民幣（下同）337.5億元，但2018年就大幅成長至有118檔違約債券，金額1,154.5億元。2019年，截至12月20日，大陸就有153檔債券違約，涉及金額1,185.4億元。

在2019年的債務違約案例中，不乏一些重量級的企業，甚至爆發大型國企鉅額違約的個案，例如天津市政府全資所有的大宗商品交易商天津物產集團，在4月就傳出債務危機，12月12日正式宣布對12.5億美元債券進行重組，為大陸20多年來最大宗的國企海外債務違約和重組。

另外，知名的北大方正集團12月2日首次爆發債券違約，公告無法按期償還270天期、規模達20億人民幣的債券。

證券時報報導，鄒瀾在審理債券糾紛案件座談會上表示，正常、適度的個體違約是好現象，但如果集中爆發違約，就有可能會影響金融市場信心，導致交叉傳染，影響實體經濟。

鄒瀾說，人行2020年將與發改委、證監會聯合發布有關信用類債券違約的通知，將一些基本原則和事項通過行政通知的方式予以明確。同時指導銀行間市場交易商協會發布債券違約處置的具體指南，使投資人、發行人、中介機構能夠找到公平、透明的快速處置機制。 另一方面，鄒瀾透露，為防止出現企業融資困難導致違約，進而加劇違約暴露的發生，將通過相應措施做出逆週期的對沖調節。還要進一步改善債券市場法治環境，嚴厲打擊逃廢債行為，與最高法加強配合，在司法層面加大對逃廢債的力度。

面對債券違約頻現，人行副行長劉國強表示，要堅持問題導向，進一步提升債券違約處置機制的市場化、法治化水準。他透露，人行、發改委、證監會聯合起草的「關於公司信用類債券違約處置有關事宜的通知」很快會公布。